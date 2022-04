HBO renueva la serie Lakers: Tiempo De Ganar por una segunda temporada

La primera temporada de Lakers: Tiempo De Ganar, compuesta por diez episodios, concluirá el domingo 8 de mayo en HBO Max.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- HBO anunció que la serie dramática Lakers: Tiempo De Ganar contará con una segunda temporada.

La producción disponible en HBO Max está basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, de Jeff Pearlman, que ahonda en la vida profesional y personal de los Lakers en los años 80.

La primera temporada de Lakers: Tiempo De Ganar, compuesta por diez episodios, concluirá el domingo 8 de mayo en HBO Max.

El reparto de la primera entrega lo conforman John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Sarah Ramos, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young con Rob Morgan y Sally Field.

Los Lakers son una de las dinastías más veneradas y dominantes del deporte, un equipo que definió una época, tanto dentro como fuera de la cancha.