Gobernador de NL llama a evitar baños dobles y llenar albercas ante escasez de agua

Mientras que el agua en varios municipios de Nuevo León sigue escasa, el Gobierno estatal pidió a los habitantes que cuiden el recurso hídrico al no utilizar dobles baños ni llenar albercas pese a las altas temperaturas.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió a la población cuidar el agua frente a la escasez del recurso al no tirarla, no utilizar dobles baños ni llenar albercas, dado el contexto de calor y la proximidad de las vacaciones de Semana Santa.

El mandatario neoloense aseguró que los esfuerzos del Gobierno estatal para recuperar los pozos de agua serán inútiles si no se cuida desde los hogares.

“Es muy importante decirle a la gente que ahí vienen los calorones; ahí viene Semana Santa. Se los digo con toda sinceridad: de nada van a servir tantos viajes y tantas inversiones. Toda esta recuperación de pozos privados a Gobierno, no van a servir de nada si no cuidamos el consumo. De nada va a servir todo este esfuerzo e inversión si no cuidamos el consumo“, advirtió.

Da clic aquí ↘️ https://t.co/JOLbz3iEcf ↙️ Ubica tu zona y el día que te tocará que disminuya la presión del agua en tu colonia. 👁 Ojo es a partir del 22 de marzo 2022.

Toma tus precauciones y recuerda que para que haya agua para todos ¡Ahorra te toca a ti cuidarla!👇🏻💧 pic.twitter.com/Wu7J0XZ9fs — Agua y Drenaje Mty (@AyD_ParaTi) March 16, 2022

El Gobernador pidió que, aunque se prevé que la temperatura suba hasta los 40 grados, “no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños. Ni llenando albercas”.

“Estamos realmente esperanzados a que llegue la lluvia. Y se los digo: es la única solución que tenemos de corto plazo. La lluvia. Es imposible física, jurídica y financieramente hacer un acueducto o una presa en dos meses. Es imposible”, declaró García.

La escasez de agua a la que se enfrenta Nuevo León ha provocado que la dependencia de Agua y Drenaje (AyD) implementara cortes de suministro a viviendas y restricciones a escuelas por las presas vacías de la región, una crisis hídrica que organizaciones civiles atribuyen tanto a la “negligencia” de los últimos gobiernos estatales y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como al “acaparamiento” de empresas, entre ellas, Cervecería Cuauhtémoc, Coca-Cola y Topo Chico.

Ante los bajos niveles de lluvias en los últimos años, el almacenamiento de la presa “Cerro Prieto” está al 7.5 por ciento, es decir, le quedan 14 días; y la de “La Boca” va al 14.2 por ciento, por lo que le restan cuatro días de vida, informó el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán. Al secarse ambas, dimensionó, se perderán cuatro mil litros por segundo de abastecimiento, que debe compensarse con la exploración de nuevos pozos y con la presa “El Cuchillo”, aunque por acuerdo una parte de su agua debe mandarse a Tamaulipas.

-Con información de Dulce Olvera