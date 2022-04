Gussy Lau confirma su relación con Ángela Aguilar luego de la polémica por su edad

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 9 de abril (ASMéxico).- Después de que en redes sociales se viralizaron un par de fotos en las que aparecen Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau, comenzaron a surgir diversos rumores entre los fans de que ambos tenían una relación, por lo cual ahora él decidió confirmar y explicar cómo fue que se filtraron estas imágenes.

Con la difusión de dichas fotos, algo que llamó la atención es que el artista es 15 años mayor que Ángela, pues ella tiene 18 años mientras que él tiene 33. Y aunque la cantante ya es mayor de edad, surgieron muchos comentarios, debido a la marcada diferencia.

Fue a través de una transmisión en Instagram que Gussy decidió platicar sobre lo ocurrido y aclaró cómo fue que se dio la relación entre él y la hija de Pepe Aguilar. Además, aclaró que la familia de ambos está de acuerdo porque salgan juntos y que, incluso, ya se conocen entre sí.

“Están circulando fotos con Ángela y yo, que yo subí a mis ‘Close Friends’. Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo… Empezamos a salir hace un par de semanas, eso no era problema, todo se está manejando privado, por error un ‘Close Friend’ de los que tenía le tomó un screenshot”, contó el artista y aclaró que en realidad el momento fue un video.