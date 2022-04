EU: Fingió su muerte hace 6 años para evitar juicio por pornografía; es arrestado

Por Elia Lopez

Washington, 7 de abril (La Opinión).- Hay un dicho popular que destaca que la justicia llega tarde o temprano y parecer ser el caso de Jacob Greer, quien fingió su muerte hace seis años para evitar un juicio por pornografía infantil, pero recientemente fue arrestado en Spanaway, Washington.

Fue en 2016 cuando Greer, de 28 años, originario de Iowa, fingió su muerte por suicidio para evitar de esa forma enfrentar cargos por pornografía infantil, pero no contó con la perseverancia de la policía para poder cerrar el caso.

LA POLICÍA SIGUIÓ CON LA INVESTIGACIÓN ABIERTA

“Aunque el caso se enfrió, no se dieron por vencidos”, precisó Ted Kamatchus, alguacil para el Distrito Sur de Iowa.

Y fue el pasado lunes cuando Jacob Greer fue arrestado en Spanaway, Washington, y ahora enfrentará a la justicia por el delito de pornografía infantil, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en un comunicado.

JACOB GREER FINGIÓ SU MUERTE HACE SEIS AÑOS

Greer escapó hace seis años de la ciudad de Des Moines, luego de haberse quitado el brazalete del tobillo con el que era monitoreado por las autoridades de Iowa.

El hombre fue arrestado durante una redada en abril de 2016. Enfrentaba cargos de recepción y posesión de pornografía infantil por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Pero logró salir bajo fianza y planeó su muerte para poder evadir la justicia del Estado.

