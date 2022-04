“Me siento violentada”, dice Ángela Aguilar de fotos filtradas con Gussy Lau (VIDEO)

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Después de que se filtraron unas fotografías de Ángela Aguilar junto al compositor Gussy Lau y se generara una polémica por la diferencia de edades, la hija de Pepe Aguilar rompió el silencio y habló sobre el tema.

A través de su cuenta de Instagram, la jóven de apenas 18 años compartió un video en el que expresa su opinión sobre las fotos, afirmando que se siente triste por los hechos y se sintió violentada por la persona que difundió las imágenes.

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de [no] tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar”, afirmó Ángela en el video.