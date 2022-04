VIDEO: Ansel Elgort se enfrenta a la mafia japonesa en la serie Tokyo Vice

Por Yuri Kageyama

TOKIO, 7 de abril (AP).- La serie dramática de HBO Max Tokyo Vice presenta a un clásico periodista policial, pero con el trasfondo exótico de la capital japonesa en la década de 1990.

El actor de West Side Story (Amor sin barreras) Ansel Elgort se sumergió en el papel principal no sólo aprendiendo japonés para poder hablar como un nativo, sino también aprendiendo los trucos de un reportero de investigación, entrevistando a personas, obteniendo declaraciones y escribiendo una nota de prensa.

Los personajes tenían que sentirse reales, no solo ser arquetipos, señaló.

La serie, que se estrenó el jueves, entreteje alusiones al género cinematográfico japonés al retratar a la mafia local, llamada “yakuza”, además de explorar la deslumbrante vida nocturna de los bares donde hombres poderosos de corporaciones japonesas se codean con sus contrapartes del bajo mundo.

El punto principal era ir y venir entre idiomas y culturas con naturalidad, y ensamblarlo cuidadosamente para que le pareciera auténtico al público internacional, dijeron los creadores y actores.

Ken Watanabe, quien interpreta a un detective de policía sombrío y experimentado, dijo que también se desempeñó como asesor del idioma japonés y le aconsejó a Elgort que se aprendiera todos sus diálogos en su lengua materna antes de probarlos en un idioma extranjero.

Es un truco que Watanabe usa al actuar en Hollywood, en películas como el drama de época de Tom Cruise The Last Samurai (El último samurái). Para Tokyo Vice, Watanabe también estudió a policías, dijo, para adentrarse en su personaje, un hombre de familia cariñoso y a la vez un rudo luchador contra el crimen.

Tokyo Vice se basa libremente en un relato de no ficción y narrado en primera persona de Jake Adelstein, quien pasó años en Japón y trabajó para un periódico importante.

“Crea un dinamismo que esperamos que el público encuentre interesante”, dijo.

