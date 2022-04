Floyd Mayweather Jr. confirma su regreso al cuadrilátero contra Don Moore en Dubai

Por Joan Camargo

Los Ángeles, 7 de abril (LaOpinión).- Aunque hace un tiempo había anunciado su retiro, la noticia más reciente confirma que el “Money” Floyd Mayweather Jr. se volverá a montar en un cuadrilátero para enfrentar a Don Moore en un combate a ocho rounds el próximo 14 de mayo.

El evento será inédito, pues se realizará en un rascacielos de la ciudad de Dubai. Mayweather llega invicto con un record de 50 ganados y cero perdidos; mientras que Don Moore acumula 18 victorias y cero derrotas.

La noticia se conoció en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Hotel Gabriel Miami Downtow. Allí se anunció que la pelea entre Moore y Floyd será el primero de la edición “The Global Titans Fight Series”.

🥊 ANNOUNCED: Floyd Mayweather will return to the ring for an eight-round exhibition fight against Don Moore on May 14th at the helipad on top of the Burj Al Arab in Dubai, UAE. It's being reported that the undercard will feature Anderson Silva and Badou Jack. pic.twitter.com/ePEm1g78Ki

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 7, 2022