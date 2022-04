Alessandra Rosaldo defiende a Eugenio Derbez tras comentario de Matamoros

Mérida, 7 de abril (PorEsto).- Luego de que Eugenio Derbez recibiera críticas por referirse a Matamoros como un pueblito, su esposa, Alessandra Rosaldo, salió en su defensa y aseguró que el comediante nunca tuvo la intención de menosprecias la región del país.

En entrevista con distintos medios de comunicación, la cantante detalló que su esposo no intentó herir a los suceptibles, ni faltarles al respeto.

“Es muy agotador estar siempre explicando cada palabra que dices porque ya no se puede decir nada, todo lo toman a mal, lo malinterpretan o sacan de contexto. Me explicaba ayer que fue algo de un pueblito de Matamoros, no diciendo que Matamoros fuera un pueblo, ni mucho menos de maera despectiva […] ¿dónde está la ofensa en la palabra peblo?”, dijo la exintegrante de Sentidos Opuestos.