El festival Tecate Emblema alista su segunda edición en mayo con más de 20 artistas

Para este año Tecate Emblema presentó al británico Robbie Williams, al español Enrique Iglesias y a la agrupación estadounidense Black Eyed Peas como sus cartas fuertes.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El festival Tecate Emblema se está preparando para llevar a cabo su segunda edición el próximo mes de mayo.

Fue a principios de marzo del 2020 cuando Ocesa anunció la llegada de un nuevo festival a la capital mexicana: Tecate Emblema, con un lineup que reunía a Twenty One Pilots, Maná, Gwen Stefani, OneRepublic, Melanie Martinez, Alan Walker, Galantis, Empire of the Sun, Carly Rae Jepsen, entre otros.

Sin embargo, la ambición del proyecto no fue suficiente para sostener los cimientos del mismo ante los primeros contagios de COVID-19 en México y el confinamiento total que se dio a días de la realización del Vive Latino 2020, el último evento musical que se realizó a nivel mundial durante la crisis sanitaria.

Luego de haber pospuesto el festival en diversas ocasiones, la primera edición de Tecate Emblema se pudo realizar en mayo del 2022 con algunos cambios en el lineup ya que se bajaron bandas como Twenty One Pilots y se agregaron a los Backstreet Boys, por mencionar algunos.

Ahora, Ocesa planea celebrar la segunda edición del magno evento evento pop los próximos 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Para este año Tecate Emblema presentó al británico Robbie Williams, quien se encuentra celebrando 25 años de trayectoria; al español Enrique Iglesias, que regresará a México después de casi cuatro años; y a la agrupación estadounidense Black Eyed Peas, que se encuentra promocionando su más reciente álbum titulado “Elevation”; como sus cartas fuertes.

Esta edición también contará con mucho talento nacional. Entre las líneas del cartel se pueden leer los nombres de Bruses, Clubz, Donovan, Moenia, Leon Leiden, Michelle Maciel y Sofia Thompson.

Por otra parte, Belinda, Becky G, Róisín Murphy, Melanie C, integrante de las Spice Girls, y Jennifer Lee, conocida profesionalmente como Tokimonsta, son algunas de las artistas femeninas que se encuentran dentro del lineup.

En total, 28 proyectos se encargarán de amenizar la segunda edición del festival Tecate Emblema, que está a casi un mes de su realización.

Los boletos para este evento se encuentran a la veta a través de la página de TicketMaster.