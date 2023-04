Juez en Florida condena a los 3 asesinos del rapero XXXTentacion a cadena perpetua

Fort Lauderdale, Florida, EU, 7 de abril (AP).— Tres hombres fueron sentenciados a cadena perpetua el jueves por el asesinato del rapero XXXTentacion de 2018, a quien le dispararon frente a una tienda de motocicletas en el sur de Florida mientras le robaban 50 mil dólares.

Michael Boatwright, de 28 años, Dedrick Williams, de 26, y Trayvon Newsome, de 24, fueron declarados culpables el mes pasado por asesinato premeditado y robo a mano armada por un jurado luego de ocho días de deliberaciones.

Los fiscales no habían solicitado la pena de muerte, por lo que la cadena perpetua era la única sentencia que el Juez de circuito del condado de Broward, Michael Usan, podía imponer como condena por el asesinato premeditado.

Durante el juicio de un mes, los fiscales vincularon a Boatwright, Williams y Newsome al tiroteo del 18 de junio de 2018, fuera de Riva Motorsports en el suburbio de Fort Lauderdale por múltiples imágenes de videos de seguridad tomados dentro y fuera de la tienda, además de videos de celular que los hombres se tomaron en los que aparecían presumiendo billetes de 100 dólares horas después del asesinato.

Los fiscales también contaban con el testimonio de un cuarto involucrado, Robert Allen, quien era amigo de los acusados y dijo que participó en el robo. Allen se declaró culpable el año pasado de homicidio intencional. Su sentencia se aplazó hasta que terminó el juicio de los otros tres acusados.

La sentencia de Allen podría ser equivalente al tiempo que ha pasado tras las rejas, por lo que pronto podría ser liberado, o llegar a cadena perpetua, dependiendo de cuánto peso le den los fiscales a su participación en el homicidio.

Los abogados defensores acusaron a Allen de ser un mentiroso motivado por su deseo de evitar una cadena perpetua. También dijeron que los fiscales y los detectives hicieron un mal trabajo en la investigación y no miraron a otros posibles sospechosos, incluido el astro del rap canadiense Drake, quien tuvo una pelea con XXXTentacion en internet.

XXXTentacion, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, acababa de salir de Riva Motorsports con un amigo cuando una camioneta se desvió frente a él y bloqueó su paso.

The judge's final speech to the killer of XXXTentacion.

"From here you will go and be placed in a cell, that has a stainless steel slab that's attached to the wall, that's your bed. You'll spend every hour and every day and every week and every year of your life in that cell." pic.twitter.com/dBnnggKSrg

