En la cadena de corruptelas de Duarte, una pieza que unía era Tarín, hoy muerto

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Antonio Enrique Tarín García fue uno de los principales operadores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, actualmente preso, en una trama de corrupción que implica el desvío de millones de pesos de recursos públicos. El exfuncionario estatal pasó casi cinco años en prisión hasta que en diciembre de 2021 logró un amparo para seguir sus proceso bajo resguardo domiciliario. Este día se dio a conocer que se quitó la vida al lanzarse de un puente.

Tarín García desempeñó distintos cargos públicos durante la administración duartista. Primero asumió la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahua de Salud y luego presidió el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal. Fue en este último cargo, en el que se le señaló de ser responsable del desvío de 2.4 millones de pesos del erario, delito por el que un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a seis años de prisión.

No fue la única acusación en su contra. Enfrentaba ocho causas penales más, incluyendo una del fuero federal. El 7 de mayo de 2017, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de peculado agravado, por el desvío de 246 millones de pesos a campañas del PRI, como parte de la Operación Safiro, situación por la que permaneció en prisión durante cuatro años, hasta el 20 de diciembre de 2021, cuando recuperó su libertad de manera condicional, gracias a un amparo, ya que el proceso en su contra continuaba y portaba un brazalete electrónico para su localización.

Su detención se dio después de un primer intento en el que Antonio Tarín se escondió en la Cámara de Diputados con la intención de asumir como Diputado federal suplente y acceder al fuero constitucional en sustitución de Carlos Hermosillo Arteaga, quien días antes había fallecido en un accidente de carretera.

El día en que iban a rendir protesta como Diputado federal las fracciones del PAN, PRD y Morena en la Cámara de Diputados se opusieron, por lo que el partido tricolor decidió posponer dicho evento y quedó sin la protección del fuero.

Eso llevó a Tarín García a resguardarse toda la noche en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con ayuda de Cristopher James Barousse, quien fue detenido en noviembre de 2020, para evitar su arresto y mientras le era otorgado un amparo con el que logró suspender la orden de aprehensión que había en su contra.

Y aunque en ese momento logró su cometido, y pudo salir sin problema de dicha sede, su aprehensión tuvo lugar casi un mes más tarde, el 7 de mayo de 2017, en un departamento ubicado en la capital mexicana, por el delito de peculado, una acusación distinta por la que se le requirió en marzo del mismo año y por la que logró un amparo. Tras su detención fue trasladado a Chihuahua y el 6 de junio fue vinculado a proceso.

“Es difícil, estás sumergido en esa soledad y tristeza y en los pocos momentos que ves a tus familiares, los veías cansados y ellos hacían un esfuerzo para que no los viera así, pero lo sientes. Sí me sentí culpable de afectar a mi familia, no de las cosas de que se me acusaba. Les he pedido perdón y hoy públicamente les pido perdón de nuevo por haberlos hecho vivir esto”, expresó en una entrevista a El Diario.