¡Orad! En un año, el sol morirá. Por un rato. Habrá eclipse total en México-EU-Canadá

Por Maddie Burakoff

NUEVA YORK (AP) — Atención América del Norte: falta un año para desempolvar los lentes para ver un eclipse solar total. El 8 de abril de 2024, la Luna echará su sombra sobre el Sol en un tramo de México, EEUU y Canadá, y millones de personas quedarán sumidas en la oscuridad en pleno día.

Han pasado menos de seis años desde que un eclipse solar total cruzó el cielo de Estados Unidos de costa a costa. Fue el 21 de agosto de 2017.

Quien se pierda el próximo espectáculo deberá esperar 20 años hasta el próximo eclipse, pero ese solo será visible en Montana y las Dakotas.

¿DÓNDE PODRÉ VERLO?

El eclipse del año próximo seguirá una trayectoria en diagonal a través de América del Norte. Comenzará en el Pacífico y tocará tierra en México alrededor de las 11.07 hora local, informó la NASA.

Según el sitio web https://eclipse2024.org/path-north-america.html, cruzará los estados mexicanos de Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Luego entrará a Texas, y recorrerá partes de 13 estados: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. Pasará por las ciudades de Dallas; Little Rock, Arkansas; Indianápolis; Cleveland y Buffalo, Nueva York.

En Canadá se verá en las provincias de Ontario, Quebec, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y Terranova.

La trayectoria de totalidad tendrá un ancho de 185 kilómetros (115 millas). Por fuera de esa franja, se verá un eclipse parcial, en que parecerá la Luna se comerá un pedazo del Sol y lo convertirá en una “medialuna”.

Los eclipses totales se producen cada 18 meses, aproximadamente, pero muchos pasan por zonas remotas donde pocas personas los ven.

