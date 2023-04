Demócratas piden investigar a Juez Thomas por presuntamente aceptar regalos y viajes

Madrid, 7 de abril (EuropaPress).- El presidente del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos y Senador demócrata por Illnois, Dick Durbin, pidió la apertura de una investigación al Juez conservador del Tribunal Supremo Clarence Thomas tras la revelación de sus vínculos con un destacado donante del Partido Republicano en lo que podría tratarse de un “lapso ético”.

Durbin ha asegurado que su comité “tiene intención de actuar” al respecto de esta información mientras que el magnate ha asegurado que ni él ni el matrimonio han incurrido en ilegalidad alguna.

The extent and frequency of these apparent gifts to Thomas has no known precedent in modern SCOTUS history… 🧵👇 pic.twitter.com/ROuGuyD6r6

For decades, Justice Clarence Thomas has secretly accepted luxury trips from a major Republican donor, newly obtained documents and interviews show.

“La hospitalidad que le ha brindado al magistrado durante estos años no es diferente de la hospitalidad que hemos extendido a otros queridos amigos”, añade la nota antes de remarcar que ni el juez ni su mujer “pidieron que se les extendiera esta cortesía” y rechazar que el magnate y el magistrado jamás han discutido caso alguno”.

El magistrado nominado por el expresidente George H.W. Bush en 1991, es el Juez de mayor rango en la corte y un líder intelectual de la actual mayoría conservadora de 6-3.

El Juez también ha sido objeto de escrutinio por las actividades políticas de su esposa, incluidos los mensajes de texto que intercambió con actores clave en el intento del expresidente Donald Trump de anular las elecciones presidenciales de 2020.

3/ But Thomas' friendship with Dallas-based real estate magnate Harlan Crow has allowed him to repeatedly experience luxuries well beyond his means.

He's vacationed on Crow’s 162-foot superyacht around the globe and flies on Crow’s Bombardier Global 5000 jet. pic.twitter.com/wJTT1Z0aak

— ProPublica (@propublica) April 6, 2023