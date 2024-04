Max Verstappen conquista el GP de Japón y “Checo” Pérez consigue el segundo puesto

Por Stephen Wade

SUZUKA, Japón, 7 de abril (AP).— El dominio récord de Max Verstappen sobre la Fórmula 1 se reanudó el domingo con su victoria en el Gran Premio de Japón, donde lideró casi toda la carrera en un día soleado en el centro de Japón.

Su abrupta salida hace dos semanas en Melbourne, Australia, parecía un pequeño detalle en su control sobre el deporte. Tuvo que abandonar en la cuarta vuelta cuando los frenos traseros de su monoplaza se incendiaron.

Esta vez no ocurrió nada parecido.

