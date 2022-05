La COVID rompió con avances en materia de informalidad; los niveles son de 2019

Los empleos informales aumentaron en casi un punto porcentual pasando de 54.6 por ciento en febrero a 55.8 por ciento en marzo. Las cifras del trabajo informal también dejan ver que un 55 por ciento de las personas con un empleo no cuentan con seguridad social ni prestaciones de ley.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– La tasa de empleo informal en México no ha logrado disminuir sustancialmente en los últimos cuatro años debido al desempleo y reconfiguración social que se atravesó durante 2020 y 2021 a causa de la pandemia de COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio cuenta de que la informalidad en México únicamente varió en un 2.27 por ciento entre marzo de 2019 y marzo de 2022.

El Instituto mostró la comparación de las cifras sobre el empleo y la desocupación a nivel nacional obtenidas desde el año previo al inicio de la pandemia de coronavirus. Las cifras muestran que durante el primer trimestre 2019, la tasa de informalidad se ubicó en 56.7 por ciento (30.5 millones de personas), sin embargo en el segundo trimestre de 2020 bajó a 53.3 por ciento (22.8 millones), y en el primer trimestre de 2021, el empleo informal se ubicó en 55.1 por ciento (29.2 millones), pero subió en el segundo y tercer trimestre a 56.2 por ciento (31.0 millones) y 56.3 por ciento (31.4 millones) respectivamente, y descendió a 55.8 (31.6 millones) en el cuarto trimestre.

Los datos de los primeros tres meses de 2022 muestran que el trabajo informal en México se colocó en 54.9 por ciento en enero, de 54.6 por ciento en febrero y de 55.8 por ciento en marzo. En la comparación entre marzo de 2022 y el mismo mes pero del 2019 (donde se obtuvo un total de 57.1 por ciento), la informalidad sólo se ha logrado reducir en un 2.27 por ciento.

Conoce el #DatoINEGI en el #DíaDelTrabajo. Durante 2021 en #México se registraron 56.6 millones de personas que trabajan, cifra que representa el 96.3% de la Población Económicamente Activa.

💼🏗️🧑‍🍳🏭👨‍🔧⛑️🚛👨‍🚒👩‍💻🚎

👉https://t.co/BeqFhKNHhy #INEGI pic.twitter.com/gQlhxvJNig — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 1, 2022

El Inegi destacó que la informalidad sí disminuyó en su comparación anual, pues en marzo de 2021 la tasa de informalidad se ubicaba en 0.9 puntos porcentuales más arriba, es decir, en 56.7 por ciento.

Katia Guzmán, coordinadora de datos de “México, ¿cómo vamos?”, dijo a EFE que la poca reducción de los empleos informales están sustentadas en parte a un déficit de más de un millón de puestos en el trabajo formal, ya que de no haber pasado por las adversidades de la pandemia, y el empleo formal hubiese seguido con la misma tendencia que se observa desde 2006, México tendría 22.43 millones de puestos formales de trabajo.

“Sí, ya recuperamos lo que perdimos durante la pandemia, pero estamos muy lejos de estar en el escenario ideal en el que debimos haber estado. Estamos muy lejos de recuperar lo que también se debió haber generado”, comentó.

En contraste, hay poco más de 21 millones de puestos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal indicador del empleo formal, un récord que ya supera las 20.61 millones de plazas que reportaba en febrero de 2020, antes del impacto de la COVID-19. Asimismo, la tasa de desempleo se ubicó en un tres por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en marzo, una cifra menor al 3.4 por ciento del último trimestre de 2019, según el Inegi.

Según los datos más recientes de la Población Económicamente Activa (PEA), en el cuarto trimestre de 2021 se compuso por 58.8 millones de personas. En el mismo periodo, la población ocupada fue de 56.6 millones, representando 96.3 por ciento de la PEA. Por su parte, la población ocupada fue de 53.3 millones, mostrando un aumento de 3.3 millones respecto al año anterior. Por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.3 millones, cifra superior en 1.7 millones respecto al cuarto trimestre de 2020. En el caso de las mujeres ocupadas, se reportaron 22.3 millones, mostrando un aumento de 1.6 millones comparado con el 2020.

OCUPACIÓN Y EMPLEO DE MARZO 2022

En el último reporte del Inegi sobre los Indicadores de Ocupación y Empleo, la tasa de desempleo en México se ubicó en un tres por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en marzo, una cifra inferior al 3.9 por ciento del mismo mes en 2021.

En cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación fue de 3.5 por ciento, es decir, 0.3 puntos porcentuales menos frente al mes inmediato anterior.

La PEA fue de 58.4 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.8 por ciento. Dicha población fue superior en más de 2.5 millones respecto a la de marzo de 2021.

Dentro de la PEA, la población ocupada se ubicó en un 97 por ciento en marzo.

Las personas subocupadas, es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.8 millones (el 8.4 por ciento de la población ocupada), lo que significó un decremento de 2.2 millones de personas con relación a marzo de 2021.

PIB DE ECONOMÍA INFORMAL CAE EN 2020

En 2020, la economía informal representó sólo el 21.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, es decir, su nivel más bajo en 18 años. El dato registrado en medio de la pandemia de COVID-19 significó una reducción de 1.2 puntos porcentuales frente a 2019, cuando la informalidad representaba el 23.1 por ciento del PIB nacional.

El valor agregado bruto (VAB) de la informalidad alcanzó más de 2.4 billones de pesos (más de 114 mil 500 millones de dólares) en 2020. Esto es casi 8 por ciento menos que en 2019, cuando el VAB fue de 2.6 billones de pesos (cerca de 123 mil 222 millones de dólares).

El comercio minorista representó el 40.5 por ciento del valor de la economía informal en 2020, seguido por la construcción con un 25.7 por ciento, la manufactura con 13.9 por ciento y el resto de otros rubros. La medición considera al sector informal y unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar.

También contempla Otras Modalidades de la Informalidad (OMI), como la agricultura, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que estén en unidades económicas formales, pero trabajan sin protección legal.

De acuerdo con las cifras preliminares del Inegi, la contribución del PIB informal se generó por 55.6 por ciento de la población ocupada en condiciones de informalidad.

Mientras que el restante 78.1 por ciento del PIB lo generó el sector formal con 44.4 por ciento de la población ocupada formal.

“Es decir, que por cada 100 pesos generados del PIB del país, 78 pesos lo generan 44 por ciento de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56 por ciento de ocupados en informalidad”, ahondó el Inegi en un comunicado publicado en diciembre de 2021.

-Con información de EFE

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.