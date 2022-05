Seis juegos de la MLB son suspendidos por lluvias; la mayor cantidad desde el 2018

Estados Unidos, 7 de mayo (AP).- Los astros Max Scherzer, Shane Bieber y Gerrit Cole tuvieron oportunidad de ducharse temprano el viernes.

Lo mismo hizo el resto de los peloteros que iban a participar en los seis juegos suspendidos por lluvia, la mayor cantidad en el béisbol de las Grandes Ligas en un mismo día debido al clima desde 2018.

El Wrigley Field, el Yankee Stadium y Camden Yards estuvieron entre los parques de pelota en donde los partidos fueron aplazados. Y no hay garantías de que la lluvia se vaya durante el fin de semana.

La última vez que media docena de encuentros se suspendió a causa del mal tiempo fue el 15 de abril de 2018, cuando la nieve, aguanieve, viento y lluvia conspiraron para cerrar los estadios. Aquella fue la mayor cifra desde el 12 de septiembre de 2008, cuando también fueron seis, a consecuencia del Huracán Ike, que impactó la costa del Golfo de México y provocó las suspensiones.

Lluvias intensas en la Costa Este, además de Ohio e Illinois humedecieron el calendario del fin de semana.

Tonight’s Yankees-Rangers game has been postponed due to the forecast of inclement weather and will be made up on Sunday, May 8, as the second game of a single-admission doubleheader, which will begin at 1:35pm. Only tickets dated Sunday, May 8 will be valid for the doubleheader. pic.twitter.com/S2C6TTcIG1

— New York Yankees (@Yankees) May 6, 2022