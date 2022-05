Hay migración por “difíciles condiciones” en México y Centroamérica: Xiomara Castro

En el marco de la visita del Presidente López Obrador por Centroamérica y Cuba, la Presidenta de Honduras aseguró que en cooperación con el Gobierno mexicano habrán “condiciones que permitan a nuestros ciudadanos permanecer en sus países”.

Tegucigalpa, 6 may (EFE).- La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, atribuyó este viernes a las “difíciles condiciones” que viven los países de Centroamérica y México la migración masiva hacia Estados Unidos, luego de reunirse en Tegucigalpa con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“La migración es el resultado de las difíciles condiciones que viven nuestros países del Río Grande [río Bravo en México] hacia el Sur”, subrayó Castro en una comparecencia de prensa acompañada por López Obrador, quien llegó hoy al país centroamericano como parte de una gira por Centroamérica y Cuba.

Agregó que “juntos lucharemos contra la violencia que nos acecha, defendiendo los derechos de los migrantes para garantizar la convivencia y construir las condiciones que permitan a nuestros ciudadanos permanecer en sus países, para que los nuestros no tengan que dejar atrás sus familias, comunidades, cultura y buscar lejos las oportunidades y la seguridad que no encuentran en casa, para que quieren migren lo hagan por opción y no por obligación”.

“La migración es un derecho humano, no es un delito”, enfatizó la Presidenta Castro, quien comentó que Honduras será sede, en fecha no precisada, de una conferencia internacional para impulsar un plan de acción que atienda las causas estructurales de la migración e incluya “acciones concretas” de inversión para el desarrollo.

🇭🇳🇲🇽 Bienvenido a Honduras, Presidente Andrés Manuel López Obrador. pic.twitter.com/esmAVqtSCX — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) May 7, 2022

VISITA DE LÓPEZ OBRADOR, UNA “OPORTUNIDAD HISTÓRICA”

Dijo que comparte con el Presidente mexicano que “en cualquier cumbre que se hable de las Américas deben de participar todos los países que integramos la comunidad americana, es la América unida la que debe reflexionar para tener un plan de desarrollo común asentado en la unidad cultural y social desde la historia y el cariño que nos vincula”.

“Estamos comprometidos a implementar los esfuerzos que sean necesarios para establecer una agenda de trabajo regional basada en el respeto de los derechos humanos, las posibilidades de inversión y de desarrollo”, añadió la Presidenta hondureña.

Señaló que la visita de López Obrador a Honduras significa “una oportunidad histórica” y “abre la oportunidad de reactivar el diálogo entre nosotros y nuestros gobiernos progresistas por el bien de sus pueblos y de América Latina y el Caribe”.

“Honduras transita uno de los momentos más complejos de su reciente historia, estamos construyendo nuevamente un Estado de derecho y un sistema democrático desmontando una dictadura de más de 12 años, desde que derrocaron al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado el 28 de junio de 2009”, subrayó.

Agregó que toda la estructura de Honduras ha sido “comprometida con altos niveles de corrupción, narcotráfico y la venta de nuestra soberanía”, por lo que su Gobierno se ha propuesto impulsar “un modelo económico alternativo” frente al sistema neoliberal que “todo lo ha privatizado empobreciendo las grandes mayorías que hoy demandan y reclaman cambios sustanciales”.

Mensaje de los presidentes de México y Honduras https://t.co/NrP7N0EpaJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 7, 2022

PROFUNDIZAR RELACIONES

Castro considera “esencial profundizar” las relaciones políticas, sociales, económicas y de cooperación entre Honduras y México, y dijo estar segura de que la visita del Presidente mexicano a Tegucigalpa generará “condiciones propicias para el bienestar de nuestros pueblos”.

Resaltó una iniciativa del Presidente mexicano que “abona a la integración y facilita el intercambio comercial con el tren maya y el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, igual que el corredor seco entre el Atlántico y el Pacífico, que será claves para la superación de nuestros países”.

La mandataria hondureña reafirmó que el diálogo y la cooperación “son indispensables” para que la humanidad pueda “superar las contingencias sanitarias internacionales y la situación de desastre ecológico reinante junto con sus consecuencias económicas, sociales y humanitarias”.