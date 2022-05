Reflexionemos seriamente sobre la educación

Perdón que con frecuencia haga historia testimonial, es decir, la historia que me tocó vivir; pero hoy otra vez la derecha política se opone a los nuevos libros de texto. Está disputa por los libros de textos yo la vengo viendo y enfrentando desde que había terminado sexto año , a mi me tocó a finales de los 50s comprar los libros de primaria, y era verdaderamente costoso y gravoso para mis padres. El mes de septiembre era de apretarse más el cinturón, lo cual hacía imposible el estudio para familias más pobres que la mía. Y los libros gratis, facilitaron a muchos niños estudiar.

El pasado martes 3 de mayo, las bancadas del Partido Acción Nacional y del PRI, propusieron: “Enviar un exhorto Urgente a la Secretaría de Educación Pública, para que antes de implementar la modificación del Plan y Programas de Estudio 2022, se garantice que la metodología empleada en su elaboración cumple con los procedimientos pertinentes y con los principios rectores de la educación contemplados en la Constitución (laicidad, la universalidad, inclusión y respeto a la dignidad de la persona)”.

Además se lanzaron contra los cambios en los libros de texto qué se entregarán a los estudiantes a partir de los meses de agosto y septiembre de este año.

Los argumentos fueron los mismos que se han venido repitiendo en contra de los libros de texto, desde que estos se establecieron en la década de los 60, acusan que el contenido de los libros de texto es altamente ideológico y anticientífico, dónde es éstan promoviendo propuestas de la cuarta transformación.

Además acusan a la SEP de no haber desarrollado una consulta suficientemente profunda entre los padres de familia para comprender los cambios que se plantean en las áreas de aprendizaje de los jóvenes escolares.

En mi turno del debate, solicité que se profundizara la reflexión en el Congreso, con los siguientes argumentos:

“El tema que se está planteando es muy profundo, es un cambio estructural muy fuerte y que va a tener impacto en el futuro del país. No creo que los Diputados en este momento estemos tan informados como para señalar que el programa para el año 2022 no cumple los principios rectores de la educación contemplados en la constitución. Es un acuerdo muy aventurado el que nos piden. Les solicito que le retiren la urgente resolución y lo estudiemos en serio, nos explicó el maestro Avitia, como lo discutieron masivamente los maestros, pero para nosotros abordar el tema y descalificarlo en 10 o 20 minutos es irresponsable porque de verdad no lo conocemos a profundidad”.

Cuando vinieron los libros de texto gratuitos en 1961 se produjo una verdadera confrontación social que produjo incluso muertes.

Fue la primera vez que vi a la derecha enfurecida, irracionalmente, igual que hoy los veo contra AMLO. A pesar de que solo tenía 15 años, me pareció evidente que ellos representaban la lucha de las casas editoriales que publicaban los textos que nuestros padres tenían que comprar, imaginen el tamaño del negocio que se les iba entre las manos.

Desde entonces dijeron que los libros de textos eran la opinión autoritaria del estado, de los comunistas que estaban en el poder, acusaban de comunista a López Mateos, hoy escucho los mismos argumentos, la familia, la libre empresa, la religión, entonces eran los anticonceptivos que facilitaban el sexo entre los jóvenes, etc,etc. Ahora es el aborto.

Veo que los nuevos libros, se proponen generar en los alumnos un pensamiento crítico e informado y me parece justo, porque aunque se ha estudiado poco, el impacto que tuvo el neoliberalismo y la globalización en este país también impacto gravemente en la educación de los jóvenes de hoy.

He sido maestro de nivel preparatoria y nivel universidad durante cuarenta años, desde 1969 hasta 1986 y luego volví en 1998 hasta la fecha. Y quiero dar testimonio de que nunca encontré alumnos mas atrasados en la universidad que los egresados de preparatoria en estos últimos años hay alumnos que no saben leer, que ignoran la básico de geografía, la situación actual de México, de historia, He tenido alumnos formados en el neoliberalismo, que creían que la revolución mexicana la había iniciado Benito Juárez y la había concluido Miguel Hidalgo.

Nunca encontré eso antes de 1986, mis discípulos estaban medianamente informados, y podía darle inicio normalmente a mis cursos, pero cuando regrese a la cátedra universitaria, en 1998, y como imparto materias en la etapa inicial, tengo que empezar con un curso de lectura, no saben lectura académica. La ignorancia es grande en muchos de ellos y esos son los productos de la educación neoliberal, eso es lo que produjo la educación en manos de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón, en manos de Peña Nieto.

Hoy esperamos que este cambio que se está planteando, recupere la información indispensables para trabajar con ellos para un mejor profesionista, la tarea es enorme, los cambios muy impactantes, hay cambios en la evaluación, en los campos de estudio, la sustitución de las asignaturas. Repito, debemos de hacer una reflexión y un análisis profundo. Y no votar por mayoría circunstancial, debemos ser más serios con nuestros acuerdos.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.