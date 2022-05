El “Perro” Bermúdez pide ayuda para editar una foto y usuarios de Twitter lo trollean

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 7 de mayo (LaOpinión).- Enrique Bermúdez es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en Latinoamérica. Este legendario narrador fue la voz de múltiples ediciones del videojuego FIFA y se pudo dar el lujo de rechazar al gigante Electronics Arts. Pero todos los logros y reconocimientos del “Perro” no sirvieron de nada contra la creatividad de los usuarios en las redes sociales.

El reconocido periodista pidió ayuda a través de su cuenta oficial de Twitter. Enrique Bermúdez colgó una fotografía suya posando dentro de una piscina, pero el retrato era interrumpido por el pie de la persona que tomó la imagen.

“Mis brothers y sisters, ¿alguien me puede ayudar quitando los pies de la foto?”, preguntó el periodista. La respuesta fue asertiva por parte de sus seguidores, pero no de la mejor manera.

LOS MEJORES TROLLEOS A LA FOTOGRAFÍA DE ENRIQUE BERMÚDEZ

Lejos de hacer la corrección que el “Perro” pedía en su fotografía, los usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir creativas y humorísticas ediciones de su retrato. Enrique Bermúdez fue el encargado de compartir algunas de los mejores retoques a la fotografía.

Intenté quitarlos bro, pero mas bien se me metió una foto de unos hondureños y ya no supe como quitar ni lo uno ni lo otro, sorry. pic.twitter.com/53CdwteVTn

