Da Silva pide reconstruir Brasil: “Bolsonaro está destruyendo políticas públicas”

Sao Paulo, 7 de mayo (EFE/SinEmbargo).- El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó este sábado su candidatura a las elecciones presidenciales, para las que todas las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante, Jair Bolsonaro.

“Es un momento muy especial en mi vida, especial por contar con ustedes, por haber conseguido por la primera vez juntar todas las fuerzas políticas progresistas en torno a mi campaña“, afirmó Lula en un acto en un centro de convenciones de Sao Paulo, donde lo arroparon cientos de militantes.

Los últimos sondeos otorgan al líder del progresista Partido de los Trabajadores (PT) cerca de un 45 por ciento de las intenciones de voto, frente al 30 por ciento que obtendría Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, en los comicios del próximo 2 de octubre.

Nós vamos outra vez cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. #VamosJuntosPeloBrasil

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/jEfiqUqAht

— Lula (@LulaOficial) May 7, 2022