“Checo” Pérez lleva la delantera en último entrenamiento del Gran Premio de Miami

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue el más rápido este sábado, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, en el tercer y último entrenamiento libre para el debutante Gran Premio de Miami, en Estados Unidos, el quinto del campeonato, que se disputa en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.

En su mejor vuelta, “Checo” cubrió los cinco mil 412 metros de la nueva pista de Miami en un minuto, 30 segundos y 304 milésimas, 194 menos que Leclerc; en una sesión en la que el otro Red Bull, el del neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo, marcó el tercer tiempo -a 345- y el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Alpine) el cuarto, a 732 milésimas del mexicano. Todos ellos, con el neumático blando.

#F1 – @SChecoPerez set the fastest time during FP3's 2022 F1 #MiamiGP ahead of @Charles_Leclerc & @Max33Verstappen 🇺🇸⬇@f1miami pic.twitter.com/j9cdvEa71E

