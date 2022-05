Mike Hagerty, actor de la serie Friends, fallece a los 67 años

Su aparición más popular entre los fans de Friends fue probablemente en el episodio The One With the Ballroom Dancing, en la que Joey aceptaba ayudar a Mr. Treeger a practicar sus bailes de salón.

Ciudad de México, 7 de mayo (Vanguardia).- Mike Hagerty, protagonista de Friends y Curb Your Enthusiasm, falleció a los 67 años. La noticia fue compartida en Instagram por la comediante Bridget Everett, quien protagoniza la serie de HBO Somebody Somewhere junto a Hegarty.

“Con gran tristeza, la familia de Michael G Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un actor de carácter muy querido, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida”, escribió. Todavía no se ha revelado la causa de la muerte.

Hagerty era más conocido por su papel de Mr. Treeger en Friends. Era el portero del edificio de Monica, Rachel, Joey y Chandler y apareció por primera vez en el episodio The One Where Heckles Dies, cuando el grupo de amigos está limpiando el departamento de Mr. Heckles.

Su aparición más popular entre los fans de Friends fue probablemente en el episodio The One With the Ballroom Dancing, en la que Joey aceptaba ayudar a Mr. Treeger a practicar sus bailes de salón para apaciguarlo, después de que este amenazara con echar a Monica y Rachel de su departamento por subarriendo ilegal.

A Hagerty le sobreviven su esposa Mary Kathryn y su hermana Mary Ann.

