Alcaraz vence a Djokovic en Madrid; se convierte en el finalista más joven del torneo

Por Santiago Aparicio

Madrid, 7 may (EFE).- Aferrado a la épica, en un duelo dramático, sin igual, el joven Carlos Alcaraz rompió otra barrera en su enérgico transitar con un triunfo memorable ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5), que le llevó a la final del torneo de Madrid, la segunda final Masters 1000 de su carrera.

Nada puede con este joven de El Palmar, Murcia, de 19 años y dos días que en cuarenta y ocho horas ha derribado a Rafael Nadal y a Djokovic. Necesitó tres partidos para superar al balear, con el que cayó en este mismo escenario hace un año y en las semifinales de Indian Wells. No le ha hecho falta tanto tiempo ante el balcánico. A la primera, pudo con él.

No parece tener techo Alcaraz, empeñado en romper registros por donde pasa. Nueve victorias consecutivas acumula ya en los tiempos recientes, veintisiete, el que más, en lo que va de curso. Y seis seguidas frente a jugadores inmersos en el top ten. ¿Quién da más?

El tenista más joven en ganar en tierra de forma consecutiva a Nadal y Djokovic hizo añicos la hoja de ruta de su rival. Djokovic no termina de ganar un torneo para dar naturalidad a una temporada abrupta, inusual, en la que arrancó tarde. Alcaraz echó por tierra las necesidades del ganador de veinte Grand Slam y 37 Masters 1000, que celebraba puntos como victorias memorables.

El finalista más joven del Mutua Madrid Open ya puede mirar a la cara a cualquiera. Aspirar a todo. No tiene freno, le sobra desparpajo, confianza y capacidad.

En plena puesta a punto, aún en rodaje en un año abrupto y plagado de sobresaltos, el tenista de Serbia llegó a la “Caja Mágica” con la idea de alcanzar la final, la segunda seguida después de la de Belgrado, que cedió ante el ruso Andrey Rublev.

🔝🔝🔝

🇪🇸 @alcarazcarlos03 is the first player with consecutive wins over Nadal and Djokovic in a clay tournament.#MMOPEN pic.twitter.com/nGR1nUJb28

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 7, 2022