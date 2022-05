Testimonios de Johnny Depp y Amber Heard se contradicen marcadamente durante juicio

Por Matthew Barakat

Virginia, EU, 7 de mayo (AP).- No hay mucho punto medio en el testimonio hasta ahora de Johnny Depp y Amber Heard en la demanda de Depp contra su exesposa por difamación. Uno de ellos miente.

Heard no ha finalizado de dar su versión de los hechos. Su testimonio continuará el 16 de mayo una vez el juicio — que ya lleva cuatro semanas — se reanude tras una semana de receso. Entonces ella enfrentará lo que se puede presumir será un contrainterrogatorio en un caso en el que ambas partes han empleado tácticas de no dar cuartel desde hace años, cuando se presentó la demanda.

Depp demanda a Heard en Virginia por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en diciembre del 2018 en el Washington Post en el que lo describió como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo no menciona a Depp por nombre, pero sus abogados dicen que lo difama porque es una referencia clara a las acusaciones públicas de abuso que hizo Heard cuando solicitó divorcio en el 2016 y obtuvo una orden de alejamiento contra él.

Depp dijo que nunca abusó físicamente de Heard, mientras que Heard dice que fue agredida en más de una ocasión.

Heard dice que la primera vez que Depp la golpeó fue en el 2013 cuando ella se rio de uno de sus viejos tatuajes. En el banquillo, Depp negó que hubiese ocurrido. “Jamás ocurrió. ¿Por qué me voy a ofender porque alguien se burle de un tatuaje en mi cuerpo?”.

Judge Penny Azcarate told the legal teams of #JohnnyDepp and #AmberHeard that it is not her responsibility to keep track of their exhibits on Thursday. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/eTqGiRQ04A

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 6, 2022