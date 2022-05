George Pérez, un reconocido dibujante de DC Comics, fallece a los 67 años de edad

Nueva York, 7 de mayo (EFE).- El artista estadounidense George Pérez, un reconocido dibujante de DC Comics que dio forma a algunos de sus personajes históricos, falleció ayer a los 67 años, según informaron este sábado una amiga cercana y su editorial.

Pérez, que reveló en diciembre que padecía cáncer pancreático, falleció “sin dolor” este viernes en su hogar acompañado por su esposa y familiares, indicó en Twitter su amiga Constance Eza, quien se ocupaba de sus comunicaciones.

Su editorial homenajeó en un obituario al dibujante por su “marca indeleble en el mundo de los cómics” y consideró que su arte fue el “lienzo perfecto para contar las historias de los acontecimientos más importantes en la historia de DC”.

Thank you. All of you, for the love and support you have shown George through all of this.

It meant the world to him. pic.twitter.com/zputTLO2sF

— Constance 🐿 (@SunshineCVE) May 7, 2022