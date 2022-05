Los Wolves de Raúl Jiménez empatan 2-2 ante Chelsea; rompen mala racha en la Premier

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 7 de mayo (ASMéxico).- El Wolverhampton sacó in extremis un punto del Stamford Bridge. Un tanto de cabeza por parte de Conor Coady en tiempo de compensación le dio el empate a dos a la “Manada” y cortó la mala racha en la Premier League.

FT | #CHE 2-2 #WOL

A late rally at @ChelseaFC and we take a point back to Molineux 🙌 #CHEWOL

🐺⏱ pic.twitter.com/GYFtupBkap

— Wolves (@Wolves) May 7, 2022