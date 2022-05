¿Quién es el Escarabajo Escarlata del capítulo final de Moon Knight?

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

MADRID, 7 de mayo (EuropaPress).- Caballero Luna (Moon Knight) ha terminado su andadura en Disney+. Este 4 de mayo se lanzó su sexto y último episodio, revelando el resultado del enfrentamiento entre Marc Spector (Oscar Isaac) y Arthur Harrow (Ethan Hawke), pero también dejando la puerta abierta al regreso tanto del antihéroe y avatar de Khonshu, así como la irrupción de un nuevo huésped de un dios.

La escena post-créditos de Caballero Luna muestra un momento crucial para Layla El-Faouly (May Calamawy), pues se convierte en el Escarabajo Escarlata. En el episodio final, la esposa de Marc pasó a ser el avatar de Tueris, la diosa hipopótamo y deidad de la fertilidad, que protege a las madres y a los recién nacidos durante el parto y que es la encargada de ofrecer protección a las almas antes de su viaje a la Duat, mientras que Osiris es quien guía a las almas a través de su reino.

Tueris ayuda a Khonshu y Marc/Steven, al convertir a Layla en su huésped, lo que implica que pasa a ser un avatar y se enfrenta a Harrow. Su papel, al final, resulta determinante para derrotar al avatar de Ammit. Tras recuperar el escarabajo dorado de su padre, Layla acaba transformada en una superheroína, llamada Escarabajo Escarlata (Scarlet Scarab), un personaje que ya estuvo presente en los cómics, aunque su versión para el UCM difiere en notables aspectos.

En las grapas, Escarabajo Escarlata es un varón llamado Abdul Faoul, cuyo apellido es muy similar al de Layla en la serie de Disney+. Abdul obtuvo sus poderes después de hallar el rubí del escarabajo dentro de una pirámide egipcia y usó estas facultades para disputar el control que las fuerzas británicas tenían sobre Egipto.

El superhéroe vestía como un faraón tradicional y lideraba un grupo conocido como los Hijos del Escarabajo, un equipo que buscaba luchar contra fuerzas extranjeras que amenazasen a Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus poderes destacan fuerza sobrehumana, la capacidad de volar y aprovechar la energía mística. Sin embargo, Abdul debía permanecer en contacto constante con el rubí para mantener sus habilidades.

#MoonKnight spoilers finale

•

•

•

Layla ate and STOLE that moon knight finale and honestly ? Good for her pic.twitter.com/8fnrR27DEs

— Ezra (@Preserum_Ezra) May 4, 2022