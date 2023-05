Black Country, New Road lanza álbum grabado en vivo desde el histórico Bush Hall

Previo a la publicación de “Live at Bush Hall”, Black Country, New Road compartió en YouTube una película, filmada y dirigida por Greg Barnes, de esta serie de conciertos.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Después de casi un año de haber conquistado el Top 5 con la publicación de “Ants From Up There”, la agrupación inglesa Black Country, New Road se encuentra promocionando su álbum en vivo “Live at Bush Hall”.

El lanzamiento de este álbum en directo se dio luego de que en diciembre del 2022 la agrupación, compuesta por Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde y Charlie Wayne ofreciera tres shows sold out en el salón Bush Hall, en donde aprovecharon para presentar música nueva.

En entrevista para SinEmbargo Charlie Wayne, baterista de la banda, compartió que durante la grabación de este álbum en vivo todos los integrantes experimentaron cierto estrés por intentar que éste quedara perfecto.

“Me hubiera gustado ofrecer más tiempo en cada uno de los programas. A cualquiera de nosotros le hubiera gustado ofrecer a la audiencia más de esos programas. Tuvimos tres intentos para grabar y realizar estas canciones, si no hubiéramos conseguimos una buena toma de una de ellas, si uno de nosotros lo hubiera jodido, entonces no sé qué habríamos hecho, pero sí, después de haber visto las imágenes, todo fue increíble. La multitud fue increíble”.

Previo a la publicación de “Live at Bush Hall”, Black Country, New Road compartió en YouTube la película, filmada y dirigida por Greg Barnes, de esta serie de conciertos, en donde se puede ver cómo para cada una de las presentaciones los integrantes decidieron decorar el venue con una temática diferente: una fiesta de fin de año escolar, una escena pastoral y una pizzería embrujada llamada “I Ain’t Alfredo No Ghosts”.

Al ser cuestionados por la planeación de cada una de las presentaciones, el guitarrista Luke Mark explicó a este medio que el proceso resultó ser un poco complicado debido a que ellos se encargaron de la mayor parte de la organización.

“Nosotros mismos construimos el vestuario y cosas como los nombres de los lugares, esa otra parte no fue nada difícil porque nosotros simplemente los inventamos bastante rápido, pero los escenarios fueron bastante difíciles porque algunos de nosotros los visitamos y medimos qué tan grandes debíamos construirlos, pero luego nos dimos cuenta de que no tenemos ningún tipo de experiencia en términos de construcción de escenarios, así que eso fue bastante complicado. Sin embargo, nos tomó un par de días hacer los decorados. Puede que no lo parezca”.

En efecto, a través de un comunicado de prensa la agrupación confesó que para este proyecto se vieron en la necesidad de reclutar a algunos amigos y fans para que les ayudaran a crear props, pintar y construir los escenarios para cada noche, mientras que a otros se les dieron cámaras o se les indicó que grabaran con su teléfono.

Para esta serie de conciertos en Bush Hall, Black Country, New Road tuvo la idea de presentar nueva música a sus seguidores.

En este sentido, Charlie expuso que no tienen planes de grabar un álbum alterno con las canciones que presentaron puesto a que, como banda, consideran que éstas fueron hechas específicamente para tocarse y escucharse en vivo.

“No era correcto que estuvieran en un álbum porque creo que cuando escribimos un álbum es como un todo, considerándolo como un lugar para un grupo de pistas. Tendríamos que tocar todo junto en las actuaciones y todo eso”.

“Live at Bush Hall” ya se encuentra disponible en plataformas digitales desde el pasado 24 de marzo.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.