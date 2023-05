Ductos caen en piscina de resort en Colorado; se reportan 6 heridos (2 de gravedad)

AURORA, Colorado, EU (AP).— Seis personas resultaron heridas, dos de gravedad, cuando parte de un sistema de calefacción y ventilación cayó en la piscina de un complejo turístico en Colorado el sábado, informó el Departamento de Bomberos.

Había entre 50 y 100 invitados en la piscina cuando ocurrió el incidente alrededor de las 9:50 de la mañana en el resort Gaylord Rockies cerca del Aeropuerto Internacional de Denver, de acuerdo con Aurora Fire Rescue.

We have provided medical care for six total patients. Two of these patients were transported to local hospitals with life-threatening injuries. pic.twitter.com/yVQOwebgY5

Grandes ductos de metal y partes mecánicas que estaban montadas en el techo se estrellaron contra la plataforma de la piscina y en el agua, cubriendo casi toda el área de la piscina, dijo la portavoz de la agencia, Sherri-Jo Stowell.

Las víctimas sufrieron lesiones que iban desde heridas penetrantes y cortes hasta “lesiones consistentes con aplastamiento”, dijo. Se negó a revelar las edades de las víctimas, citando la política del departamento.

Aurora Fire Rescue units have returned to service in the city, and are no longer on scene. The property manager will be responsible for keeping people out of the indoor pool area.

We do not have any updates on patient conditions, and a full news release will be posted soon.

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) May 6, 2023