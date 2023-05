Max Verstappen y “Checo” Pérez hacen el 1-2 en el GP de Miami; Alonso queda tercero

-Información en desarrollo

Madrid, 7 de mayo (Europa Press).– El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería de Red Bull, se adjudicó este domingo el Gran Premio de Miami, quinta prueba del Mundial, por delante de su compañero Sergio Pérez y del español Fernando Alonso, de Aston Martin, quien sumó su cuarto podio de la temporada.

Verstappen salía noveno pero remontó con autoridad hasta su tercer triunfo del año, para afianzar su liderato en la general sobre “El Checo” Pérez.

Red Bull volvió a no tener rival, pero el más cercano fue una vez más un Alonso que logró su cuarto tercer puesto, recuperando la racha que perdió en Bakú. Mientras, el también español Carlos Sainz (Ferrari) fue quinto.

Never in doubt. From ninth to first, @Max33Verstappen is our #F1DriverOfTheDay in Miami!#MiamiGP #F1 @salesforce pic.twitter.com/q9WtpLRnic

— Formula 1 (@F1) May 7, 2023