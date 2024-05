AMLO enviará carta a TEPJF para que oriente en edición de “mañaneras”; dará opciones

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó la mañana de este martes que ya recibió la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se editen las conferencias de prensa matutinas, tal y como había ordenado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de “eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral”.

“Aprovecho para informar al pueblo de México que recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias ‘mañaneras’ o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas. No es censura”, dijo.