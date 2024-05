AMLO desmiente tuit falso atribuido a Rubén Aguilar: “no me voy a separar de Beatriz”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la mañana de este martes una publicación falsa que se atribuyó a Rubén Aguilar, exvocero de Vicente Fox Quesada, en la que se decía que se iba a divorciar de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Fíjense. No sé si sea cierto, pero salió un tuiter. Es falso. ¡Ah, no, no, no! Ya. Ya no lo digas. Yo pensaba que era… No. Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz. No. No”, dijo entre risas.