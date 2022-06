El hoyo en la cerca o cómo educa la élite de México a sus nuevas generaciones

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– En 2015 salió a la luz un polémico video tachado de machista y clasista. ¿Los protagonistas? Estudiantes del Colegio Cumbres, una escuela preparatoria privada y exclusiva para hombres en la Ciudad de México.

En la grabación, hecha con motivo de su graduación, se mostraba un casting de mujeres que eran evaluadas por estos estudiantes acompañados hasta de un leopardo. Las modelos contratadas para la grabación bailaban, seducían y perseguían a los jóvenes con tal de ser las elegidas. Mientras que en esta persecución, ellos presumen la vida lujos que les permite el ser hijos de la élite de México.

El material, que es una tradición en cada graduación del colegio, causó la molestia sobre todo por mostrar cómo la clase alta del país cosifica a la mujer.

El director de cine Joaquin del Paso (Maquinaria Panamericana, 2016) se vio atraído por todo lo que figuró en ese video. Le intrigó la razón que llevó a los jóvenes a hacerlo sin medir consecuencia alguna y, motivado por su curiosidad y su propia experiencia como estudiante de una de estas escuelas privadas, pensó en hacer El hoyo en la cerca, una película que criticara esos mismo mecanismos.

“Ver a estos chavos cómo iban creciendo y la forma en que se iban comportando, unos de ellos llegando hasta hacer algunos crímenes o acciones realmente desagradables, y luego verlos trasformarse en líderes y en los políticos de nuestro país y en parte de la élite económica, me di cuenta que no había una película sobre el origen de ese pensamiento, el origen de la contracción de ese hombre que eventualmente se vuelve despiadado, o muy secretivo o muy hermético sobre su grupo de elite y de ahí nació la idea”, destaca el director en entrevista con SinEmbargo .

El hoyo en la cerca, que llega a las salas este 9 de junio, muestra a los hijos varones de la élite de México. Los menores viajan a un exclusivo campamento en el que sus emociones quedan a flor de piel después de días de sometimiento a una autoridad moral y religiosa.

Aquello se vuelve en un pequeño microcosmos donde parece reinar la ley del más fuerte, donde cada uno de los menores cree poder ser el “rey” porque así siempre se los han dicho sus padres. Todo terminará por volverse un caos después de que descubren un hoyo en la cerca que los rodea y el cual los comenzará a inquietar.

“Yo no soy como mi personaje, pero desgraciadamente conozco a gente que lo es, y me agarré de ese tipo de personas para llevar a cabo a mi personaje, y justo transmití lo que yo veía que no me gusta que hagan esas personas”, explica Valeria Lamm, actriz trans que da vida a uno de los adolescentes del colegio.