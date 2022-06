IMSS: 7,360 vacantes de médicos especialistas, sin postulación; están en zonas pobres

Zoé Robledo informó que las plazas que no obtuvieron postulaciones se encuentran en comunidades y municipios con poblaciones pequeñas y con índices de pobreza.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer este lunes que 10 mil 920 médicos se registraron para las plazas ofertadas en México; no obstante, destacó que de las más de 14 mil vacantes disponibles, sólo seis mil 963 plazas fueron solicitadas.

Durante su participación en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS detalló que más de seis mil plazas tuvieron por lo menos una solicitud, pero siete mil 360 quedaron sin ninguna postulación.

“Hubo un registro de 10 mil 920 médicos que dieron sus datos, que nos dieron toda la documentación. Cada médico pudo elegir hasta tres opciones, por lo que hoy se cuenta con un total de 23 mil 574 postulaciones. Ahora, de las 14 mil 323 plazas que se ofertaron, seis mil 963 tuvieron por lo menos una postulación, pero hubo siete mil 360 sin ninguna postulación, ningún médico”, dijo.

En ese sentido, informó que las plazas que no obtuvieron postulaciones se encuentran en comunidades y municipios con poblaciones pequeñas y con índices de pobreza.

“Hay una evidente disparidad en el interés de las postulaciones, dependiendo de la entidad. Lo que observamos es que entidades que concentran mucha población urbana como la Ciudad de México […] el número de personas interesadas supera el número de vacantes, por lo menos en el doble”, añadió.

Por otro lado, explicó que Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sonora y Oaxaca son los estados que, aún contratando a todos, no se cubriría el 46 por ciento del déficit. “Ahí es donde queda el mayor número de vacantes”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que tres mil 287 vacantes en municipios con población menor a 200 mil habitantes no cuentan con postulaciones; mil 223 vacantes en municipios con un porcentaje de pobreza mayor a la media nacional no recibieron solicitudes; 764 localizadas en municipios con rezago social de medio a muy alto no cuentan con postulaciones, y 585 plazas en municipios indígenas no tuvieron ningún interés.

Zoé Robledo indicó que el mayor número de postulaciones fue para plazas de institutos nacionales, los cuales cubrieron el 92.6 por ciento de las vacantes; Pemex tiene una cobertura del 83.6 por ciento de un total de 133 plazas; el IMSS 53.1 por ciento de un total de dos mil 684 vacantes; el Insabi 55.5 por ciento de un total ocho mil 736; IMSS-Bienestar cuenta con un 28.9 por ciento de un total de mil 765; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 17 por ciento de mil 77 vacantes.

Finalmente, el funcionario señaló que el grupo de edad con mayor postulación fue de médicos que tienen de 30 a 39 años, es decir, siete mil 960 (72.9 por ciento), seguido del grupo de 40 a 49 años, mil 545 (14.1 por ciento) y en el tercer lugar se postularon médicos de entre 18 a 29 años de edad. Por género, cinco mil 294 postulantes fueron mujeres y cinco mil 626, hombres.