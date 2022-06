La “defensa de Donkey Kong” toma protagonismo en juicio de Bill Cosby por abuso

Donna Samuelson, una amiga de la escuela secundaria de Huth que la acompañó a ella y a Cosby en una visita a la mansión, regresó al estrado el lunes y testificó sobre la sala de juegos con un dormitorio adyacente donde Huth dice que Cosby la obligó a realizar un acto sexual.

Por Andrew Dalton

SANTA MONICA, 7 de junio (AP).— La “defensa de Donkey Kong” entró en juego el lunes en un juicio civil por acusaciones de agresión sexual contra Bill Cosby, cuando su abogado presionó a una testigo clave sobre declaraciones anteriores de que había jugado el juego de arcade durante un visita con Cosby a la Mansión Playboy en 1975, seis años antes de su estreno.

El testimonio se produjo en el juicio del condado de Los Ángeles por la demanda de Judy Huth, quien también comenzó a testificar el lunes, pero aún no describió su acusación de que Cosby la agredió sexualmente en la Mansión Playboy cuando tenía 16 años. Cosby niega sus acusaciones.

Donna Samuelson, una amiga de la escuela secundaria de Huth que la acompañó a ella y a Cosby en una visita a la mansión, regresó al estrado el lunes y testificó sobre la sala de juegos con un dormitorio adyacente donde Huth dice que Cosby la obligó a realizar un acto sexual.

“Usted testificó varias veces que estaba jugando a Donkey Kong”, le dijo la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, a Samuelson, refiriéndose a una entrevista policial de 2014 y una declaración de 2016 en el caso de Huth. “Si lo hice, lo hice”, dijo Samuelson. “Entiendo que aún no existía”.

Bonjean reprodujo un clip de la declaración, en el que Samuelson se refirió al juego varias veces.

Cuando se le pidió el lunes que explicara la discrepancia, Samuelson respondió: “Me equivoqué de nombre. Seguía diciendo eso porque era un juego. Podría haber sido Atari”.

También dijo que estaba jugando cuando Cosby se le acercó por detrás y le puso las manos sobre los hombros antes de que ella se las sacudiera.

Bonjean le mostró a Samuelson y al jurado una foto de la sala de juegos tomada en 2016, donde se podía ver un juego de Donkey Kong, y preguntó si fotos similares tomadas años después de 1975 podrían haber afectado su memoria y testimonio.

Samuelson respondió que no había visto una imagen así hasta que le mostraron la foto de 2016 en la corte durante su testimonio la semana pasada.

Durante su declaración de apertura el miércoles, el abogado de Huth, Nathan Goldberg, trató de evitar el problema y le dijo al jurado que escucharía “la defensa de Donkey Kong” de los abogados de Cosby.

“Entonces se equivocó en el nombre”, dijo Goldberg, “¿y qué?”

Bonjean abrazó el término en su apertura, diciendo que las declaraciones anteriores similares de Huth sobre Samuelson jugando el juego, y las fotos que lo mostraban en la sala más tarde, eran evidencia de que las dos mujeres estaban coordinando una historia falsa.

El juicio representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby después de que se desestimara su condena penal en Pensilvania y su aseguradora resolviera otras demandas en contra de su voluntad.

Huth, de 64 años, subió brevemente al estrado el lunes por la noche, recordando el día de primavera de 1975 cuando ella y Samuelson llevaron al perro de su hermano a jugar frisbee en Lacy Park en San Marino, California, un lugar que frecuentaban.

Ella dijo que notaron que estaba ocurriendo una producción allí que resultaría ser un rodaje para la película Let’s Do It Again. Vieron a las estrellas Sidney Poitier, Jimmie Walker y Cosby, dijo Huth.

Recordó haber susurrado, “Ese es Bill Cosby” a Samuelson, y Cosby imitando juguetonamente su susurro y fingiendo estar sujetando la correa de su propio perro.

Ella testificó que después de conversar un rato, Cosby los invitó a verlo jugar tenis en un club de Los Ángeles el sábado siguiente.

Huth dijo que estaban “emocionados, porque éramos niños y él era una celebridad. Estaba fuera de la norma, eso seguro”.

Las chicas conocieron a Cosby en el club, donde lo vieron jugar tenis brevemente y luego fueron a la casa local donde se hospedaba.

Allí, Cosby sugirió que jugaran un juego de billar y sugirió las apuestas.

“Dijo que por cada juego que pierdo tengo que beber una cerveza, y por cada juego que él pierde tiene que beber una cerveza”, testificó Huth.

Huth dijo que se tomó entre una y tres cervezas.

“Estoy segura de que sentí los efectos del alcohol”, dijo.

Después de aproximadamente una hora, Cosby dijo que tenía una sorpresa para ellos, y lo siguieron en el Mustang de Samuelson hasta una puerta, donde dejaron entrar a los dos autos, dijo Huth.

Estacionaron y entraron a una sala de juegos, donde Buck Owens, estrella del country y presentador del programa de televisión Hee Haw, estaba jugando al billar, pero se fue después de unos minutos, dijo Huth.

Dijo que se dio cuenta de que estaba en la Mansión Playboy cuando vio un dibujo en la pared que estaba firmado, “Para Hugh”, y poco a poco se dio cuenta de que se refería al fundador de Playboy, Hugh Hefner.

Cuando su abogado le preguntó cuál fue su reacción al estar allí, ella respondió solo con “Guau”.

Le mostraron una foto tomada por Samuelson dentro de la sala de juegos.

“Somos yo y Bill Cosby, dijo”.

La imagen, esencial para el caso de Huth, ya se ha mostrado al jurado varias veces. Muestra a Cosby con un gorro rojo y sonriendo junto al adolescente Huth.

Los abogados de Cosby reconocen que llevó a las niñas a la mansión, pero niegan que haya ocurrido una agresión sexual. Han descrito la demanda de Huth como un plan para sacar provecho de las fotos que se tomaron ese día.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Huth.