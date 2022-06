Silvio Rodríguez dedica “El Necio” a AMLO durante presentación en Auditorio Nacional

Después de su paso por el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez tiene previsto ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 10 de junio.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez dedicó la canción “El Necio” al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional este lunes.

“Una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel”, apuntó Silvio Rodríguez antes de deleitar a su público con “El Necio”.

Y Silvio Rodríguez volvió a México. Dijo que le había dedicado alguna vez El necio a Fidel. Y que ahora se la dedicaba a Andrés Manuel. Y sí, con @AuditorioMx lleno por completo, se escucharon solo aplausos y vivas para @lopezobrador_ pic.twitter.com/LKhoqoDTaP — josé juan de ávila (@deavila2010) June 7, 2022

Durante una entrevista cedida a la Radio Nacional de Venezuela en 2016, Silvio Rodríguez compartió que este tema lo compuso en los 90 luego de que en el Aeropuerto de Miami, en donde se encontraba para hacer escala a Puerto Rico, le pidieran que tirara su guitarra por llevar un sticker de Fidel Castro y uno de la bandera de Cuba.

“Me rompieron una guitarra. Fueron cubanos que trabajaban en el aeropuerto quienes le saltaron encima. Culpa mía creo yo, porque tenía una pegatina de Fidel y una bandera cubana, y no me dio la gana de quitarlas. Digamos que me lo busqué”, compartió.

“Cuando llegué a Puerto Rico, escuché en la radio un programa desde Miami donde decían que la contrarrevolución estaba muy decaída porque habían pasado los revolucionarios ‘fulano’ y ‘mengano’, entre ellos yo, por Miami y en otra época nos hubieran arrastrado, hubieran limpiado las calles con nosotros”, agregó.

Silvio Rodríguez regresó a México después de ocho años para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional con motivo de su último material discográfico “Para la espera”.

SILVIO RODRÍGUEZ EN EL ZÓCALO

El pasado 18 de mayo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el cantautor cubano se presentará el cantautor Silvio Rodríguez el próximo 10 de junio en el Zócalo de la CdMx.

“Va a estar muy activo el Zócalo después de que termine la Capilla Sixtina hasta diciembre y vamos a anunciar todo lo que se va a hacer en el Zócalo, les adelanto que va a estar Silvio Rodríguez en junio y muchos otros artistas, que quieren por aquí, desde hace rato están pidiendo a Los Ángeles Azules”, comentó en conferencia de prensa.