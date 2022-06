¿El molnupiravir podría tratar a enfermos COVID no hospitalizados? Estudio lo revela

Madrid, 7 de junio (Europa Press).- Molnupiravir es un profármaco antiviral oral con amplia actividad contra los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 y sus variantes preocupantes. Registrado como “Lagevrio”, ha sido desarrollado por MSD -conocido como Merck en Estados Unidos y Canadá- y Ridgeback Biotherapeutic.

Un análisis secundario del ensayo aleatorizado y controlado MOVe-OUT encontró beneficios clínicos adicionales de molnupiravir para los participantes no hospitalizados con COVID-19 de leve a moderada y con factores de riesgo de progresión a enfermedad grave.

Los participantes tratados con molnupiravir tuvieron una menor necesidad de intervenciones respiratorias y menos visitas de atención aguda relacionadas con la COVID-19 en comparación con los del grupo de placebo hasta el día 29.

When the primary efficacy metric is low, you go on a hunt for more😉:

"This secondary analysis of the … trial sought to identify other potential clinical benefits of molnupiravir versus placebo@AnnalsofIM

1° results https://t.co/MC2XwTek8V

2° resultshttps://t.co/NNTfy1H5QZ pic.twitter.com/ezTnbNVa7k

— Eric Topol (@EricTopol) June 6, 2022