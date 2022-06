Una fórmula de 4 cepas probióticas reduce la carga viral y síntomas por SARS-CoV-2

Madrid, 7 de junio (Europa Press).- Un reciente estudio clínico, liderado por investigadores mexicanos y españoles, muestra cómo una fórmula de cuatro cepas probióticas patentada y desarrollada por la empresa biotecnológica española AB-BIOTICS, “AB21”, reduce la carga viral y los síntomas de la infección por SARS-CoV-2, incrementando los anticuerpos específicos contra el virus.

Estos nuevos datos han sido presentados en el Congreso de Biología Experimental (EB2022), celebrado en Philadelphia (EU), y muestran que, en comparación con el placebo, la ingesta oral de una combinación específica de cuatro cepas probióticas (“AB21”) en pacientes con COVID-19 durante 30 días resultó en un aumento significativo de IFN tipo-I en suero.

En concreto, la fórmula probiótica “AB21” ha demostrado actividad antiinflamatoria local, así como el mantenimiento de la barrera intestinal y la modulación de la respuesta inmune innata y adquirida a nivel sistémico. Esta incluye tres lactobacilos y un pediococcus. En España, esta combinación de cepas probióticas se comercializa con el nombre de “Xebevir” y es distribuida por Zambon.

Probiotics have been proposed for managing COVID-19-related symptoms. This new RCT show a probiotic formula reduced viral load, duration of symptoms and rate of remission through modulating immune response in COVID-19 outpatients https://t.co/ALJCs6qhi5

