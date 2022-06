¿Qué modelos de iPhone podrán actualizarse con iOS 16 y cuáles no? Aquí la LISTA

AS MÉXICO

¿Mi iPhone podrá tener la nueva versión del sistema operativo iOS? ¿O es demasiado veterano para recibirla?

Por Cesar Otero

Madrid, 7 de junio (AS).- Presentado justo ayer, iOS 16 fue la estrella en la keynote de Apple en su WWDC 2022 que arrancó ayer. La nueva versión del sistema operativo trae consigo muchas novedades. Pero un nuevo SO implica siempre que habrá modelos de iPhone compatibles y modelos que no.

IPHONE IOS 16

Y es que en esta época actual que vivimos, si tienes un smartphone Android de tres años de antigüedad, puede que te quedes ya desactualizado y sin soporte para la siguiente versión del sistema operativo, o de la capa de personalización que maneje la marca del terminal -EMUI, MIUI, One UI. Pero una de las ventajas que iOS tiene es su amplia compatibilidad con modelos de iPhone ya veterano.

¿Tienes un iPhone y no sabes si entrará entre los modelos que recibirán el nuevo SO? Según anunció ayer Apple, “las nuevas funciones de software estarán disponibles este otoño como una actualización de software gratuita para el iPhone 8 y posteriores”, lo que ya viene a dejar claro que si tu modelo es anterior, no tendrá la actualización a iOS 16.

Esto significa que Apple está más o menos terminando el soporte para el iPhone 6S, el iPhone 7 y el iPhone SE original. El iPhone 7 y el SE fueron lanzados en 2016, mientras que el 6S fue lanzado en 2015, lo que significa que recibieron casi seis y siete años de soporte de software, respectivamente. El iPhone SE de primera generación llegó en 2016, mientras que sus sucesores salieron en 2020 y 2022.

IPHONE COMPATIBLES CON IOS 16

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE 2ª Generación

IPHONE NO COMPATIBLES CON IOS 16

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

