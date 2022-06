Especie bacteriana productora de celulosa sobrevive en condiciones similares a Marte

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) – Un equipo de investigación que incluye a la Universidad de Gotinga ha investigado las posibilidades de supervivencia de los cultivos de kombucha en condiciones similares a las de Marte.

Los científicos del proyecto “Biología y Experimento de Marte” (BIOMEX) ya habían enviado cultivos de kombucha a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2014 con el apoyo de la Agencia Espacial Europea. El objetivo era aprender más sobre la solidez de la celulosa como biomarcador, la arquitectura genómica de la kombucha y su comportamiento de supervivencia en condiciones extraterrestres. Después de un año y medio bajo condiciones marcianas simuladas fuera de la ISS, las muestras se reactivaron en la Tierra y se cultivaron durante otros dos años y medio.

Bacterial Cellulose in outer space >> “Space-Exposed Kombucha Microbial Community Member Komagataeibacter oboediens Showed Only Minor Changes in Its Genome After Reactivation on Earth” https://t.co/ScmIQlV05A

— Tom Ellis (@ProfTomEllis) March 24, 2022