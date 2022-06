Ebrard descarta que ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas afecte relación con EU

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, descartó este martes que la ausencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador afecte la relación bilateral con Estados Unidos, pese a que él estará en su representación.

El Canciller aseguró que incluso López Obrador tiene una invitación por parte del Presidente de Joe Biden para visitar Washington en julio y abordar temas bilaterales.

“Yo creo que hay una buena relación, tan es así que si no hubiese la invitación del Presidente Biden, de todos modos diría hay una buena relación, pero habiendo una invitación para reunirse en julio en Washington los dos presidentes con sus esposas y los equipos de cada cual te da cuenta que la relación es bastante cercana”, añadió.

López Obrador confirmó el pasado 6 de junio que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles (California, Estados Unidos) del 6 al 10 de junio, “porque no se invita a todos los países” del continente.

“Acerca de la Cumbre de las Américas, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos no fueron incluidos en la cita por Estados Unidos por su falta de respeto a la democracia.