Ana Galindo se convierte en primera DT mujer en dirigir a selección mexicana varonil

Ciudad de México, 7 de junio (ASMéxico/SinEmbargo).- La Selección Mexicana vivirá un hecho histórico, pues la entrenadora Ana Laura Galindo se convertirá en estratega del equipo varonil sub 17 del “Tri”, siendo la primera en hacerse cargo de un cuadro masculino a nivel internacional.

Galindo estará como entrenadora del conjunto mexicano sub 17 en la gira que el cuadro verde hará por Asia, en donde estarán enfrentando a Japón, Uruguay y Corea del Sur.

La nueva estratega del “Tri” juvenil estuvo a cargo de equipos sub 17 y sub 15, además de ser asistente de Leonardo Cuellar en el América Femenil hace unos años. Además estuvo junto a Luis Pérez en el equipo mexicano varonil Sub20.

Cabe señalar que esta asignación se da ya que los entrenadores de las categorias juveniles de México se encuentran en distintos torneos internacionales, pues Rául Chabrand está en el torneo Esperanzas de Toulon y Luis Pérez participará con el cuadro Sub 20 en el Premundial Sub 20 de la Concacaf en unos días.

Ana Laura Galindo es una entrenadora de futbol, fue auxiliar de Leonardo Cuéllar en el América Femenil hasta el 2019 que abandonó al club para incorporarse a la Selección Mexicana Femenil, sin embargo, conquistó el título del Apertura 2018 con las Águilas.

#U17Women | One more match to go — the most important one. 🇲🇽❤️

Right, @Panda_ana85? 🗣🎙#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/3KCAU8t2zY

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) May 6, 2022