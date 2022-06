Tras su triunfo en Mónaco, “Checo” Pérez se prepara para repetir en GP de Azerbaiyán

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 7 de junio (ASMéxico).- El Gran Premio de Azerbaiyán 2022 llega en el mejor momento de Sergio Pérez en su carrera. Tras probar las mieles de la corona en Mónaco, y posteriormente anunciar su renovación con Red Bull hasta 2024, “Checo” aterriza en Bakú; un circuito en el que es uno de los pilotos que más ocasiones ha quedado en el Top 3, al subir al podio en tres ocasiones.

A estas alturas del campeonato, Sergio Pérez está más cerca que nunca de su sueño en Fórmula 1: ser campeón del mundo. El tapatío se encuentra en el tercer lugar del mundial, a 15 puntos del líder Verstappen y a seis de Charles Leclerc.

Su gran arranque de temporada (1 victoria, 1 pole position, 4 podios) lo tienen en la conversación de la lucha por el campeonato y se puede acercar más a la punta en Bakú, el circuito callejero donde “Checo” ha brillado.

LOS PODIOS DE “CHECO” PÉREZ EN BAKÚ

Sergio Pérez es, junto con Sebastian Vettel, el piloto que más ocasiones ha subido al podio con tres para cada uno en Bakú. El primero fue en 2016 cuando la Fórmula 1 arribó a las calles de la capital de Azerbaiyán con el Gran Premio de Europa. “Checo” fue de los primeros en acoplarse al nuevo trazado y en clasificación dio un aviso de lo que podría ocurrir en domingo, pues en dicha qualy se quedó en el segundo lugar, pero una penalización le hizo retroceder hasta el séptimo cajón en la largada.

Ya en la carrera, “Checo” implementó un ritmo superior al de sus oponentes y se metió al podio al final de la competencia al superar a Kimi Räikkönen para quedar en el tercer lugar.

GP Azerbaiyán 2018 | En 2017 el nombre cambió a Gran Premio de Azerbaiyán y un año después llegó el segundo podio de Pérez en Bakú. Tras largar en el octavo puesto, ‘Checo’ se ganó su lugar en el podio en las últimas cinco vueltas para acabar en el tercer sitio, por detrás de Räikkönen y Hamilton. Para ese entonces, Pérez ya era uno de los pilotos más exitosos en Bakú.

Victoria en 2021 | Tres años después de su segundo podio en Azerbaiyán, llegó el mejor resultado de “Checo” en las calles de Bakú. Pérez y Verstappen se olían el 1-2 para Red Bull cuando en la parte final el neerlandés tuvo una pinchadura de goma que lo dejó fuera de la carrera y en teoría le pondría en bandeja de plata la victoria para el mexicano.

Sin embargo, el triunfo no sería nada sencillo pues en el relanzamiento, tras la bandera roja, Hamilton amenazó con rebasar a Pérez, pero cometió un grave error a la llegada de la curva 1, situación que aprovechó “Checo” para conseguir su segunda victoria en Fórmula 1 y su primera con Red Bull.

Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. #NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022