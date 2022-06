EU destinará 50 mdd a programas sociales para jóvenes en Centroamérica: Kamala Harris

Los Ángeles, 7 de junio (La Opinión).– La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dará a conocer el Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por su siglas en inglés), al cual se destinarán 50 millones de dólares para ayudar a jóvenes en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Aunque presidentes y la Presidenta de esos países no acudirán a la Cumbre de las Américas, la Vicepresidenta estadounidense hará el lanzamiento formal del programa, como parte de las acciones del Gobierno del Presidente Joe Biden para intentar reducir la migración irregular.

Los fondos serán administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El objetivo del programa es ofrecer opciones a los jóvenes, para que mantengan su “sentido de permanencia”, además de que el CASC busca generar liderazgo entre los jóvenes en América Central.

I'm proud of the work we're doing to address the root causes of migration from Central America. To date, we’ve secured more than $3.2 billion in investments from the private sector to create jobs and economic opportunity for those in the region.https://t.co/fG2fn0r5lP

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 7, 2022