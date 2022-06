Warner Bros comparte primer póster de Black Adam con Dwayne “La Roca” Johnson

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- DC Cómics y Warner Bros. compartieron este martes el primer póster oficial de la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, Black Adam, prometiendo un adelanto de la cinta este miércoles.

A través de las redes sociales oficiales de la película, DC Cómics dejo ver a “La Roca” con el traje negro característico del personaje.

“TRÁILER MAÑANA. #BlackAdam”, se lee en la publicación.

El póster muestra a Dwayne con su icónico traje de Black Adam muy similar al de Shazam pero en color negro y revela la fecha de estreno en cines.

Asimismo, el propio protagonista compartió la publicación revelando más detalles sobre el estreno del tráiler oficial.

The world needed a hero

It got Black Adam

World premiere trailer of #BlackAdam⚡️ drops TOMORROW.

Hierarchy of power in the DC Universe will change. #ManInBlack@SevenBucksProd@WBPictures@DCComics pic.twitter.com/Df8qsfX95l

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 7, 2022