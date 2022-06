Todd Phillips revela la primera FOTO y el posible título de secuela del Joker

AS MÉXICO

El director de la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix compartió la primera foto del guión de la secuela de Joker; sin embargo, aún se desconocen los detalles de la nueva cinta.

Por Corina González

Ciudad de México, 7 de junio (ASMéxico).- El director Todd Phillips publicó en Instagram la primera confirmación de la secuela de Joker de 2019. El cineasta compartió la portada del guión, escrito por él y Scott Silver, su colaborador en la primera película, con el título provisional: Joker: Folie à Deux (Joker: Locura compartida), con fecha del 18 de mayo de 2022.

En la misma postal de Instagram, Phillips incluyó una foto de Joaquin Phoenix leyendo el guion. El actor fue galardonado con el premio Oscar a Mejor Actor gracias a su interpretación del mítico villano de Batman.

¿QUÉ MÁS SE SABE DE LA SECUELA DEL JOKER?

La película fue un gran éxito de taquilla mundial, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo. Obtuvo 11 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor director para Phillips y mejor guion adaptado para Phillips y Silver. Phoenix ganó y Hildur Guðnadóttir recibió el premio a la mejor banda sonora original. Es por ello que es muy probable que llegue una secuela.

De acuerdo con Variety, poco después del debut de la película en 2019, Phillips y Silver se reunieron con el entonces director de Warner Bros., Toby Emmerich, sobre una posible secuela. No obstante el villano no estará ligado a la más reciente película de la compañía, The Batman del director Matt Reeves, quien eligió a Barry Keoghan para interpretar una versión diferente del Joker.

Si bien Phillips no compartió ningún detalle de la trama de la nueva película Joker en su publicación de Instagram, el título ofrece algunas pistas. Traducido literalmente como locura compartida, folie à deux es un término común para el trastorno psicótico compartido. Eso podría referirse a cómo Gotham City acepta ampliamente la villanía de Arthur, nombre del Joker en la primera película.

Por otro lado, la secuela de Phillips podría estar relacionada con una nueva interpretación de la principal compañera del Joker: Harley Quinn, quien ha sido interpretada en otras adaptaciones de DC por Margot Robbie (live-action) y Kaley Cuoco (en la serie animada).

De acuerdo con Deadline, Joaquin Phoenix aún no tiene un trato para volver a interpretar a Arthur Fleck, pero “está cerca”.

