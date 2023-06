El caso Coahuila muestra a la 4T el riesgo de la división en la sucesión presidencial

Si se suman los votos que tuvo Morena, el PT y el Verde en Coahuila (529,898), ni así alcanzan a Manolo Jiménez de Va por México (741,731). Pero la lección fue clara: las traiciones, los berrinches y las ambiciones personales no ayudaron a Morena, por lo que rumbo a 2024 su gran reto es mantener la unidad, algo que, hasta el momento, reconocen los propios precandidatos.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– La “traición” en la elección en Coahuila, como la calificó Mario Delgado, presionó a la dirigencia nacional de Morena a evitar que un escenario como ese se repita en la elección presidencial. La tarde de este domingo, con participación del Consejo Nacional del partido, se aprobarán y trasparentarán las reglas para el proceso de selección que está abierto tanto para los cuatro precandidatos morenistas como para los aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM).

“Ni a Marcelo ni a Claudia ni a nadie le conviene irse por otro partido. De acuerdo con las encuestas, vaya quien vaya, va a ganar Morena. La coalición de Va por México ya dijo que no van a aceptar retazos, ahí ya está cerrada la puerta. Tendría que ser Movimiento Ciudadano o un partido nuevo, lo cual sería descabellado”, aseguró Ivonne Acuña Murillo, analista política y académica de la Universidad Iberoamericana.

Este 11 de junio, con presencia de los presidenciables guindas y los otros aspirantes invitados, el Diputado petista Gerardo Fernández Noroña y el Senador verde Manuel Velasco, se definirán fechas y encuestas para definir al candidato(a) antes de noviembre. El Canciller Marcelo Ebrard decidió dejar su cargo en Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a su campaña a partir del lunes 12 de junio, un día después de que participe en el Consejo Nacional. Pero para evitar una división en el movimiento, Acuña observó que lo que les conviene a quienes no sean elegidos en la encuesta es “disciplinarse” y quedarse en el partido gobernante para obtener un cargo, pues de lo contrario “dilapidarán” su capital político.

Sin embargo, más allá de la postura del Diputado del PT Gerardo Fernández Noroña y el Senador verde Manuel Velasco, el analista político y académico de la UAM Iztapalapa Víctor Alarcón Olguín alertó que, a lo largo de estos próximos meses, las dirigencias del PT y el Verde Ecologista –aunque de momento han anunciado su apoyo a la 4T– pueden decidir tomar procesos propios y, en un posible escenario, aliarse con Movimiento Ciudadano como un bloque alternativo, con el que no ganarían pero pueden dañar a Morena en su pretensión de tener mayoría en el Congreso.

“Morena tiene que aprender que los socios políticos no son incondicionales y que la marca Morena no es invencible. Los vínculos en política cada vez son más por intereses, quieren maximizar tanto como les sea posible sus beneficios”, aseguró. “El PT y el Verde tienen electorados propios, en sí mismos ya llegan a sumar arriba del 10 por ciento”.

Conscientes de ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los precandidatos presidenciales y los gobernadores de Morena, incluyendo a su dirigente nacional y a la virtual ganadora Delfina Gómez, han llamado a la unidad rumbo a 2024 para evitar que se repita el “efecto Ricardo Mejía” que, entre otros factores, benefició a la coalición Va por México.

El exsubsecretario de Seguridad entonces morenista, aunque primero se comprometió a respetar los resultados de la encuesta del partido, después los desconoció, dividió el voto al arroparse por el PT y el candidato aliancista Manolo Jiménez arrasó con 35 por ciento de diferencia.

“Coahuila –donde hubo más de 35 operadores de Morena ‘levantados’– pues ahí estaba la suerte echada desde antes, esta traición que se tuvo por parte de un personaje que arrastró al PT, pues evitó que se consolidara el voto del cambio”, dijo Delgado en rueda de prensa ayer al mediodía. “El resultado es fatal, las traiciones se pagan, pero las va a pagar, en este caso, el pueblo de Coahuila que no se lo merecía. Pero pues ya este señor que se salió con la suya, con su berrinche, con su ego desmedido, con su ambición vulgar”, agregó al igual que comentó el lunes en entrevista con Los Periodistas en SinEmbargo al Aire.

No obstante, respecto a que pueda repetirse ese “berrinche” en 2024 con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Fernández Noroña o Velasco, aseguró: “Habrá esa exigencia por parte del partido, que suscriban por escrito que están de acuerdo [con el método elegido] y además que su objetivo es profundizar el proyecto de Transformación Nacional”.

Aunque en contraste con el discurso de Delgado, la analista política Ivonne Acuña aseguró que Morena perdió en Coahuila no sólo por la división: si se suman los votos que tuvo Morena (279,894), el PT (173,380) y el Verde (76,624) en Coahuila (total de 529,898), ni así alcanzan a Manolo Jiménez de Va por México (741,731). El PT, de hecho, obtuvo un “interesante” 13 por ciento.

El académico de la UAM Iztapalapa, Víctor Alarcón Olguín, coincidió en que también influyó el mal candidato de Morena, Armando Guadiana, con percepción negativa en la entidad “por su pertenencia a los grupos de poder” del sector carbonero responsable de decenas de muertes.

¿LOS POSIBLES MEJÍA BERDEJA?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que confía en la presidencia de su partido, y que “es muy importante” que Morena vaya en unión con el PT y el Verde, pues “eso muestra lo que pasó en Coahuila, que vayamos unidos los tres partidos”. Propuso que los dirigentes de los partidos, Mario Delgado, Alberto Anaya y Karen Castrejón, “comiencen a platicar para que hacia el 2024 no haya divisiones” a nivel nacional ni estatal.

Pero el Canciller Marcelo Ebrard, quien ha sido arropado por el otro aliado de Morena, el Partido Verde, y que asume que “ya le toca” por alinearse desde 2012, ha presionado durante semanas a la dirigencia para que designe ya el método de selección y los precandidatos renuncien a sus cargos públicos.

Tras posponer su mensaje el lunes, la tarde del martes el aspirante reconoció que por fin se definirán los detalles de la encuesta y dijo que participará este domingo en el Consejo nacional “con una propuesta unitaria”. Un día después, dejará su cargo como Canciller para dedicarse de lleno a su campaña.

“He resuelto solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana” , aseguró entre gritos de “¡Marcelo!” y “¡Vamos a ganar!” en su breve rueda de prensa en un hotel de la Ciudad de México. “Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la 4T y también me entusiasma actuar con congruencia”.

Agradeció especialmente el respaldo, la confianza y la “cercanía” del Presidente López Obrador, “y así seguiremos” los años por venir. “Trabajaré por la unidad, la fortaleza y la continuidad del movimiento del que formo parte”. Y no dio espacio a preguntas.

El dirigente de Morena Mario Delgado, antes del mensaje de la tarde del Canciller, rechazó que hubiera alguna aspereza o inconformidad. “Lo que hizo en las últimas semanas es pedir que se definiera ya el proceso, pues tenía toda la razón. Él ya quería conocer fechas, quería conocer procedimientos, la ruta que se debe seguir. Él está absolutamente en su derecho de pedir información”, dijo.

Te comparto mi análisis sobre las recientes elecciones a gubernaturas en el Estado de México y Coahuila. La unidad y la cohesión deben ser siempre el fundamento para continuar con la construcción de un mejor país. pic.twitter.com/dr32drBifu — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 5, 2023

En tanto, el Senador Ricardo Monreal, quien después de decir que no participaría en la encuesta “se alineó a regañadientas y dijo que no sería un traidor”, como resumió la analista Ivonne Acuña, afirmó esta semana: “la arrogancia, nuestras debilidades, nuestra división, fue la que generó el que no obtuviéramos la victoria en Coahuila, a pesar de que el movimiento tiene fuerza”.

“¿Cómo lograr repetir lo que sucedió en el Estado de México con la unidad interna y cómo evitar que suceda lo de Coahuila?”, puso sobre la mesa, y reconoció la importancia de dejar a un lado cualquier “interés y ambición personal” para privilegiar el proyecto general.

Y el Diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, ha descartado “irse por la libre”, pero ha escalado sus reclamos al Presidente López Obrador por no nombrarlo como uno de los presidenciables, hecho que se repitió al no ser invitado a la cena de la unidad en el Centro Histórico.

“¿Cómo se puede construir la unidad con exclusión?”, cuestionó en una conferencia en la Cámara de Diputados, donde destacó ir en “algunas encuestas” por arriba del Secretario Adán Augusto López y el Senador Ricardo Monreal. “Delgado no me dijo que hubiera a haber una reunión por la noche. Yo vivo muy cerca de ahí, pero no voy a donde no me invitan”.

Por ello, y aunque está invitado al Consejo Nacional de Morena y planea registrarse, afirmó: “El Presidente no tiene que excluir a nadie. La candidatura de Morena es del PT y Verde, es una candidatura del pueblo, una candidatura del movimiento. Y al excluirme, está excluyendo a la posición más de izquierda del movimiento”.

Para la analista política Ivonne Acuña, el Diputado petista tiene un “respaldo ciudadano real”, pero no le alcanzará para ser el candidato de la coalición para 2024.

“EL MOVIMIENTO NECESITA DE SUS TRES PARTIDOS”

La noche lluviosa del lunes los morenistas, incluyendo a su fundador el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron a cenar en la librería Porrúa del Centro Histórico de la Ciudad de México para preparar el 2024 y para celebrar a la virtual ganadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sus resultados, como lo dijo el dirigente nacional Mario Delgado, muestran también la importancia de la unidad. Al ir en alianza con el Partido del Trabajo y el Verde, la maestra ganó en 95 municipios de los 125, es decir, sólo perdieron en 30 municipios.

“Hay municipios grandes que ganó el PRI y sus aliados [como Toluca y Metepec], pero pues también nosotros tenemos municipios muy importantes como: Ecatepec, Neza, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco…”, destacó Delgado.

En contraste, en Coahuila, en que Morena fue solo, la alianza Va por México que abanderó a Manolo Jiménez aplastó con 35 por ciento de diferencia a Armando Guadiana, lo que también le permitió obtener mayoría en el Congreso estatal.

“Estuvimos a punto de romper con el PT porque les pedí que corrigieran, que retiraran la candidatura de Mejía Berdeja. Entraron tarde a operar, operaron mal desde el principio, se perdió con un muy alto margen porque la unidad es fundamental, porque el sectarismo debe ser hecho a un lado, porque la arrogancia no es una buena consejera, el movimiento necesita de sus tres partidos: Morena, PT, Verde”, comentó el Diputado Fernández Noroña.

Y, recriminó, la cena del lunes por la noche fue “sectaria” y no ayuda a la suma de fuerzas. Pero negó que sea el próximo Mejía Berdeja. “Yo no voy a romper, no voy a irme por la libre, yo no aspiro a ser el candidato del PT; sería una irresponsabilidad”, aseveró.

Tras la cena, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López lo reflexionó así en su Twitter: “Privilegiar las aspiraciones personales, por más legítimas que sean sin un proceso de unidad, nos lleva al fracaso”.

