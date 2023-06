OCDE: Inflación y tasas de interés pegarán a economía mundial; crecerá 2.7% en 2023

Por David McHugh

Alemania, 7 de junio (AP).— La economía global debería avanzar este año y el siguiente en una precaria recuperación, aunque la inflación sigue pesando sobre el gasto de los hogares y las tasas de interés más altas frenan el crecimiento, los bancos y los mercados.

Esa era la conclusión el miércoles de la última previsión económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El grupo, formado por 38 estados, subió su previsión de crecimiento para este año al 2.7 por ciento, desde el 2.2 por ciento estimado en noviembre, con apenas una diminuta aceleración el año siguiente al 2.9 por ciento.

Es probable que la recuperación de la pandemia del la COVID-19 y el auge de los precios de la energía asociado a la invasión rusa de Ucrania sean débiles en comparación con las cifras previas a la pandemia, un crecimiento medio del 3.4 por ciento entre 2013 y 2019.

El panorama de cara al futuro está lleno de riesgos, desde una escalada de la guerra de Rusia en Ucrania —ambas partes de acusaban mutuamente del derrumbe de una represa el martes— a problemas de deuda en países en desarrollo o efectos imprevistos sobre bancos e inversores de las rápidas subidas de tasas de interés.

“La economía global ha empezado a recuperarse”, dijo en una conferencia de prensa el Secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. “Esperamos una recuperación en 2023 y 2024. Sin embargo, en este momento es una recuperación a un bajo crecimiento global”.

