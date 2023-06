Emma Coronel sale de la cárcel en EU; terminará su condena bajo arresto domiciliario

El sitio del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que la esposa de “El Chapo” Guzmán está en un centro de reinserción social de transición en Long Beach, California; Coronel culminará su condena el próximo 13 de septiembre.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, saldrá de prisión para cumplir el resto de su sentencia por narcotráfico bajo arresto domiciliario.

De acuerdo con información del periodista Isaías Alvarado, del medio Univisión, Emma Coronel fue trasladada a una casa de transición para reos a domicilio particular en Los Ángeles, California.

La esposa de Joaquín Guzmán Loera fue trasladada el pasado 30 de mayo a una instalación de la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso (RRM, por sus siglas en inglés) en Long Beach, según comunicó el vocero del Buró, Donald Murphy, a Univisión.

El funcionario detalló que Emma Coronal contaba con dos opciones para el periodo final de su condena: el arresto domiciliario o en una casa de transición; sin embargo, no aclaró la decisión tomada debido a “razones de privacidad y de seguridad”.

Las residencias de reingreso son sitios que brindan “asesoramiento laboral, ayuda para obtener un empleo, asistencia en administración financiera y otros programas”, esto con el fin de que el o la reclusa puedan reconstruir sus lazos con la comunidad y no reincida.

Por lo tanto, Emma Coronel podría salir durante el día para trabajar, tomar clases, recibir capacitación alboral, acudir a terapia psicológica y otros servicios más.

Sin embargo, la reclusa deberá de cumplir los tres meses restantes de su condena siguiendo una serie de reglas, entre las que se incluye el cumplimiento del horario y tomar programas educativos; así como estar en constante comunicación con funcionarios del Buró y del RRM.

Previo a su traslado, Coronel había estado encerrada en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas.

Inicialmente estuvo detenida en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en el estado de Virginia; sin embargo, en febrero de 2022 fue trasladada a la prisión texana.

En febrero del año pasado, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos dio a conocer que la tercera esposa del fundador del Cártel de Sinaloa será liberada el 13 de septiembre de 2023.

Meses antes, en noviembre de 2021, un Juez sentenció a 36 meses (tres años) de cárcel a Coronel Aispuro por asociación ilícita para traficar drogas y lavado de dinero. No obstante, ese día se dio a conocer que su sentencia sería sólo de 31 meses.

En junio de ese año, Coronel se declaró culpable de cargos penales federales tras haber sido acusada en Estados Unidos de ayudar a su esposo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas.

La mexicana y estadounidense, quien tiene dos niñas gemelas con Guzmán, se declaró culpable de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Coronel Aispuro y Guzmán se casaron en 2007, cuando ella tenía 18 años y él tenía 50. Coronel Aispuro acudió cada día al largo juicio de Guzmán en Brooklyn durante el cual fue el foco de las cámaras cada vez que entraba y salía del edificio.

— Con información de AP y La Opinión