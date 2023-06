VIDEOS Y FOTOS: El humo de incendios en Canadá invade NY y se vuelve ciudad fantasma

Por Maddie Burakoff

Nueva York, 7 de junio (AP) — Enormes incendios están arrasando con grandes extensiones de bosques canadienses, enviando nubes de humo hacia Estados Unidos.

A medida que la bruma se extiende sobre la Costa Este y la región de los Grandes Lagos, las autoridades de salubridad han sonado la alerta sobre la mala calidad del aire.

Un mapa interactivo en línea muestra las condiciones de la calidad del aire en Estados Unidos. A continuación, algunas medidas para proteger su salud ante esta situación.

PERMANECER EN ESPACIOS CERRADOS

Las pequeñas partículas en el humo de los incendios forestales pueden causar irritación en ojos, nariz y garganta, y pueden afectar el corazón y los pulmones, dificultando la respiración. Es importante limitar las actividades al aire libre en la medida de lo posible para evitar respirar estas partículas, aseguran las agencias de salud. En particular, se deben evitar las actividades extenuantes, como salir a correr, pues la respiración agitada puede aumentar la cantidad de humo que se inhala. También lleve consigo a sus mascotas a espacios cerrados: El humo también afecta a los animales.

🔥 New York haze caused by #Canada wildfire smoke. Millions of people in the eastern U.S. are grappling with unhealthy air quality conditions as smoke from wildfires in eastern Canada hangs over parts of the country 📽️ #Washington Bridge, #NewYork , NY, #USA … pic.twitter.com/xN96cr6zAM

MANTENGA LIMPIO EL AIRE INTERIOR

En espacios cerrados, mantenga puertas, ventanas y chimeneas cerradas para que el humo se quede afuera. Si cuenta con un purificador portátil de aire o un sistema de climatización, utilícelo para mantener el aire limpio, según recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus iniciales en inglés). Revise que sus filtros sean de alta calidad y estén actualizados. Asegúrese de que cualquier filtro o aire acondicionado esté programado para recircular el aire del interior para evitar traer humo desde el exterior. Si cuenta con un aire acondicionado de ventana, revise que esté sellado lo más posible a la ventana. E intente evitar actividades que sumen más partículas al aire de su casa, como fumar, prender velas o usar asadores.

USO DE MASCARILLA

Si sale al exterior en condiciones de humo, tome en cuenta la posibilidad de usar una mascarilla, como la N95, para proteger sus pulmones.

La mascarilla debe utilizarse sobre nariz y debajo de la barbilla, y estar lo más pegada posible al rostro para evitar el humo.

The wildfire smoke originating in Canada has brought unhealthy air quality to New York and much of the northeast USA.

If you can, try to avoid being outside in these conditions. Wear an N95 mask. Use an air purifier indoors, if possible.

This will make some people sick. pic.twitter.com/Z4wJ8J6Psx

— Take Down the Stacks (@WhoLeftTheGasOn) June 7, 2023